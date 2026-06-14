Tua Voz, Santa Maria: Rogério Ferigolo, idealizador do Acampamento Farroupilha de Santa Maria

Arquivo pessoal / Rogério Ferigollo

O sexto episódio da décima primeira temporada do Tua Voz Santa Maria teve como entrevistado Rogério Ferigollo, uma das figuras mais conhecidas na promoção de eventos, no tradicionalismo e na articulação de iniciativas culturais e comunitárias em Santa Maria.





Durante a conversa, Rogério relembrou sua trajetória desde a infância em Ivorá, na Quarta Colônia, destacando a influência da família, da comunidade e dos valores que carrega até hoje. Ele contou como surgiu a Junção, movimento criado a partir de um grupo de amigos e que, ao longo dos anos, se transformou em uma grande rede de convivência, solidariedade e realização de eventos.

O entrevistado também falou sobre a criação do Acampamento Farroupilha de Santa Maria, que ajudou a idealizar há mais de duas décadas e que se consolidou como um dos principais eventos culturais do município. Segundo ele, o acampamento vai além dos bailes e apresentações artísticas, funcionando como um espaço de encontro entre famílias, amigos e gerações que compartilham o amor pela cultura gaúcha.

Ao longo da entrevista, Rogério ainda abordou sua relação com o esporte, especialmente o futebol amador, e explicou o significado de “ser Junção”: estar disponível para ajudar, participar de causas coletivas e fortalecer vínculos comunitários. Para ele, a construção de projetos duradouros depende da união de pessoas dispostas a trabalhar pelo bem comum.

A entrevista contou com a repórter da Rádio Gaúcha, Tayline Manganeli.





Sobre o Podcast

O “Tua Voz: Santa Maria” chega à décima primeira temporada. São mais de 120 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.

Santa Maria permeia, sempre, os debates. O podcast tem como propósito dar voz à cidade, convidando personalidades da região para falar sobre assuntos relacionados ao município, factuais ou não. Os convidados são selecionados a partir de sua conexão com Santa Maria, como líderes de entidades, comunitários, empresários, esportistas e outros.