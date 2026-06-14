Cultura e Lazer

Obituário
Notícia

Quem era Gaspi Díaz, youtuber argentino morto em acidente entre helicópteros no Rio

Ele tinha 23 anos e mais de 2 milhões de seguidores na plataforma de streaming

Luís Felipe dos Santos

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS