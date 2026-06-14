Quem era Gaspi Díaz, youtuber argentino morto em acidente entre helicópteros no Rio

O youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conhecido como Gaspi, está entre as vítimas do acidente entre dois helicópteros que matou seis pessoas na manhã deste domingo (14), no Rio de Janeiro.

Gaspi tinha 23 anos. Ele ficou famoso pelos vídeos irreverentes em que entrevistava pessoas nas ruas das cidades argentinas. Era conhecido pelo seu bordão "bueeeeeenas", dito com voz grave.

Os vídeos curtos de Gaspi começaram a fazer sucesso no Instagram, mas foi no YouTube que ele ganhou escala — alcançou mais de 2,5 milhões de seguidores na plataforma, mesmo com apenas nove vídeos publicados.

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Tinha contrato com o canal de streaming argentino Blender, para o qual fez a série "Gaspi visita o seu lugar".

O acidente

Os helicópteros caíram em um pátio com veículos na Avenida das Américas. Ao menos 20 carros foram atingidos, e as chamas se alastraram.

As vítimas do acidente são:

Alexandre Souza (piloto)

Charles Marsillac (piloto)

Lucas Brito Chaves (passageiro)

Oliver Tree Nickel (passageiro)

Lucas Vignale (passageiro)

Gaspar Prim (passageiro)

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Os bombeiros foram acionados pouco antes das 9h para atendimento da ocorrência. Por volta das 10h50min, o trabalho da corporação já havia sido praticamente finalizado.

Como os veículos atingidos eram elétricos, havia um risco maior de o incêndio se alastrar ainda mais, segundo os bombeiros, mas as chamas foram extintas.

Informações iniciais indicam que cinco vítimas estavam em um dos helicópteros e, a outra, pilotava a segunda aeronave envolvida no acidente. Esses dados, no entanto, só serão confirmados após perícia.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver uma fumaça preta e espessa. Moradores afirmaram que se assustaram com fortes barulhos de explosões.

Um trecho da Avenida das Américas precisou ser fechado. Pedaços de helicópteros foram encontrados pelos bombeiros em vários pontos.

O local foi isolado, e a Polícia Civil já iniciou a perícia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, também foi acionado. Ainda não se sabe a causa da colisão.

Em nota, a FAB explicou que, neste momento, "profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação".

Helicópteros estavam em situação regular

As aeronaves envolvidas operavam em situação regular, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Um dos helicópteros, de matrícula PP-MAC, é um modelo Bell Helicopter 206B Jet Ranger. Possui capacidade para cinco pessoas.