"O peso de cuidar de tudo": Alice Bastos Neves e Rodaika debatem o cansaço feminino no final da temporada de "Inesperadas"

O último episódio da primeira temporada de Inesperadas vai ao ar nesta quinta-feira (11), às 19h, no YouTube e no Spotify.
Neste encerramento, Alice Bastos Neves e Rodaika colocam em pauta um tema que atravessa a vida de muitas mulheres: os diferentes cansaços que se acumulam na rotina.
Do desgaste físico e mental à sobrecarga emocional de cuidar de tudo e de todos, as apresentadoras refletem sobre o peso das múltiplas responsabilidades e sobre como, muitas vezes, o autocuidado acaba ficando em segundo plano.
Inesperadas
Em uma conversa franca e acolhedora, elas falam sobre a importância da pausa, do respeito aos próprios limites e de olhar para esses cansaços com mais gentileza e compaixão.
O episódio também conta com a participação da Vó da Fanta, personagem querida das redes sociais que, aos 91 anos, conquistou milhares de seguidores com seu bom humor, autenticidade e vontade de aproveitar a vida.