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Luan Santana lança duas músicas inéditas e grava quatro videoclipes durante show em Porto Alegre

“Olha a moral” e “Amém”, duas canções inéditas, foram surpresa do cantor sertanejo durante o show "Registro Histórico" na Capital

Denzel Valiente

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