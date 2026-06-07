Luan Santana lança duas músicas inéditas e grava quatro videoclipes durante show em Porto Alegre

O meteoro passou por Porto Alegre na noite de sábado (6). O cantor sertanejo Luan Santana trouxe à Capital a turnê “Registro Histórico”, surpreendendo os fãs gaúchos com o lançamento de duas músicas inéditas e a gravação de quatro videoclipes. A apresentação lotou o Estádio Beira-Rio.

Em uma setlist que percorreu diferentes fases dos seus 18 anos de carreira, o artista apresentou as inéditas “Olha a Moral” e “Amém”, com direito a gravação dos clipes.

Mais de 40 mil pessoas acompanharam o show na noite de sábado (6) no Beira-Rio. Denzel Valiente / Agencia RBS

A noite também serviu de cenário para as regravações de “O Recado” e “Esqueci de Te Esquecer”, clássicos do astro.

Com ingressos esgotados, cerca de 40 mil pessoas acompanharam o espetáculo em um palco panorâmico montado no centro do gramado do estádio. O repertório incluiu sucessos como “Meteoro”, “Sinais” e “Chuva de Arroz”. Para encerrar, Luan cantou “Um Brinde ao Nosso Amor”.