Jin Ze é encontrado morto aos 33 anos em sua casa na China

Jin Ze era conhecido por seus papéis em produções chinesas de romance e drama. Reprodução / @jinzezezeze / Instagram

O ator chinês Jin Ze foi encontrado morto aos 33 anos nesta quinta-feira (4), em sua residência na cidade de Hangzhou, na China. A informação foi confirmada pela agência Shengshi Guangnian Culture Co., Ltd., responsável pela gestão da carreira do artista. A causa da morte não foi divulgada.

Em comunicado oficial obtido pelo Global Times, a empresa lamentou a perda e prestou homenagens ao ator, cujo nome de nascimento era Zhang Jiawei. A agência descreveu Jin Ze como um "jovem ator e modelo de destaque" e pediu respeito à privacidade da família durante o período de luto e os preparativos para o funeral.

A nota também solicitou que o público evite compartilhar rumores ou informações não confirmadas sobre o caso.

Quem foi Jin Ze

Nascido em 1993, na província de Shandong, Jin Ze iniciou sua trajetória profissional como modelo após se formar no Instituto de Tecnologia da Moda de Pequim. Posteriormente, migrou para a atuação.

Jin Ze ficou conhecido por seus papéis em produções como Esquecer Você, Lembrar do Amor (2020), 101 Casamentos (2023), e Princesa Substituta (2020). Ao longo da carreira, consolidou espaço em dramas românticos chineses (C-dramas) e microdramas, formato que ganhou popularidade nos últimos anos no mercado audiovisual chinês.