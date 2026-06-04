"Inesperadas": penúltimo episódio fala sobre amor e libido sem filtros; assista

Autoconhecimento sobre prazer é um dos temas do sétimo episódio, o penúltimo desta temporada de Inesperadas Grupo RBS / Divulgação

Amor, desejo e os tabus que cercam o prazer feminino são os temas centrais do novo episódio de Inesperadas.

Conduzido pelas apresentadoras Alice Bastos Neves e Rodaika, o programa vai ao ar nesta quinta-feira (4), às 19h, no YouTube e no Spotify.

No episódio Entre o amor e a libido, as apresentadoras relembram suas primeiras experiências românticas para debater como as expectativas moldam as relações atuais.

O foco central da discussão gira em torno da busca, muitas vezes solitária, das mulheres pelo autoconhecimento sexual, contrastando com o estímulo que os homens recebem desde cedo.

Neste episódio, a sexóloga Luana Lumertz contribui com seu olhar profissional sobre o tema, e a audiência também reflete sobre relacionamentos no Ouvi Dizer.

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