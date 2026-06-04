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Fiéis e comunidades montam tradicionais tapetes de Corpus Christi em Porto Alegre

Na Basílica Nossa Senhora das Dores, no Centro Histórico da Capital, o trabalho de  começou por volta das 6h

Bruna Oliveira

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