Fiéis e comunidades montam tradicionais tapetes de Corpus Christi em Porto Alegre

As celebrações de Corpus Christi e a montagem dos tapetes de serragem começaram cedo em Porto Alegre. Desde as primeiras horas manhã, fiéis de diferentes comunidades se reuniam para manter a tradição.

Na Basílica Nossa Senhora das Dores, no Centro Histórico da Capital, a montagem começou por volta das 6h. Debruçada sobre as serragens coloridas, a paroquiana e catequista Helena Barros contava que os trabalhos tinham iniciado dias antes, com a confecção dos desenhos que depois são preenchidos no chão da igreja com os elementos coloridos. Ela participa da tradição há 11 anos e vê com orgulho a sua continuidade entre os fiéis.

— A gente se reúne e pensa juntos. Todas as paroquiais estão reunidas. Estar aqui em comunidade e as pessoas participarem é o que leva a igreja adiante — diz Helena.

No comando da basílica desde 2017, o padre Lucas Matheus Mendes acompanhava os trabalhos com alegria. A montagem dos tapetes na área interna das Dores é feita desde 2021 no local e celebra um momento de união entre os frequentadores.

Uma série de celebrações marca a data na basílica. Além das missas pela manhã, uma solenidade às 19h simboliza o fim da programação, com a passagem do Santíssimo Sacramento pelo tapete.

— O pessoal que quiser vir, esteja convidado para ver o tapete e também fazer o seu momento de oração. Depois, no final da missa das 19h, vamos com os fiéis até a escadaria da igreja e lá daremos a benção final — adianta o Padre Lucas.

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Além da Basílica das Dores, outras igrejas da Capital têm programações para a data, como a Catedral Metropolitana de Porto Alegre, com procissão marcadas para as 16h.