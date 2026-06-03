Corpus Christi em Porto Alegre e região: confira horários de missas, procissões e onde ver os tapetes

A produção de tapetes coloridos faz parte das celebrações de Corpus Christi em diversas cidades do país. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As celebrações de Corpus Christi devem mobilizar milhares de fiéis nesta quinta-feira (4) em Porto Alegre e Região Metropolitana. A data é uma das mais importantes do calendário cristão e ocorre sempre 60 dias após a Páscoa.

Apesar da grande participação popular e religiosa, Corpus Christi não é considerado feriado nacional, sendo tratado como ponto facultativo na maior parte do país — Porto Alegre é uma das capitais que adota a data como feriado.

Uma das marcas mais conhecidas da celebração é a confecção de tapetes coloridos em ruas e arredores de igrejas, tradição mantida em diversas cidades brasileiras e que serve de cenário para procissões e atos religiosos. O nome Corpus Christi significa "Corpo de Cristo" em latim.

A seguir, GZH reúne os locais de Porto Alegre e da Região Metropolitana que terão programação e a tradicional montagem dos tapetes neste feriado.

Confira os locais das celebrações nesta quinta-feira (4)

Porto Alegre

Basílica Nossa Senhora das Dores (Centro Histórico)

Programação: confecção dos tapetes, seguida de celebração da Santa Missa

confecção dos tapetes, seguida de celebração da Santa Missa Horário: confecção dos tapetes a partir das 6h. As missas serão realizadas às 9h, 11h e 19h

confecção dos tapetes a partir das 6h. As missas serão realizadas às 9h, 11h e 19h Endereço: rua dos Andradas, 587

Catedral Metropolitana Madre de Deus (Centro Histórico)

Programação: celebração da Santa Missa presidida por Dom Jaime Cardeal Spengler, seguida de procissão eucarística e arrecadação de agasalhos e alimentos não perecíveis

celebração da Santa Missa presidida por Dom Jaime Cardeal Spengler, seguida de procissão eucarística e arrecadação de agasalhos e alimentos não perecíveis Horário: inicia às 15h com a Santa Missa na Catedral Metropolitana Madre de Deus. Às 16h, os fiéis seguem em procissão até a Igreja Nossa Senhora da Conceição

inicia às 15h com a Santa Missa na Catedral Metropolitana Madre de Deus. Às 16h, os fiéis seguem em procissão até a Igreja Nossa Senhora da Conceição Endereço: rua Duque de Caxias, 1047

Paróquia Santa Teresa de Jesus (Cristal)

Programação: celebração com missa, procissão e confecção dos tradicionais tapetes, expressão de fé e devoção à Eucaristia

celebração com missa, procissão e confecção dos tradicionais tapetes, expressão de fé e devoção à Eucaristia Horário: a programação começa às 9h com a missa. Após a celebração, os fiéis participam da procissão e da confecção dos tapetes de Corpus Christi

a programação começa às 9h com a missa. Após a celebração, os fiéis participam da procissão e da confecção dos tapetes de Corpus Christi Endereço: rua Comandai, 90

Paróquia São Francisco de Assis (Santana)

Programação: arrecadação de toalhas para o Banheiro Solidário, iniciativa voltada ao atendimento da população em situação de rua. A programação também inclui a inauguração do espaço, com bênção de Dom Darley Kummer

arrecadação de toalhas para o Banheiro Solidário, iniciativa voltada ao atendimento da população em situação de rua. A programação também inclui a inauguração do espaço, com bênção de Dom Darley Kummer Horário: no sábado (6), às 9h

no sábado (6), às 9h Endereço: rua Domingos Crescêncio, 567

Paróquia Santa Ana (Morro Santana)

Programação: Santa Missa e arrecadação de alimentos não perecíveis destinados a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. A celebração será transmitida pelas redes sociais da paróquia

Santa Missa e arrecadação de alimentos não perecíveis destinados a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. A celebração será transmitida pelas redes sociais da paróquia Horário: às 10h, será celebrada a Santa Missa de Corpus Christi, com transmissão ao vivo pelo Facebook da paróquia

às 10h, será celebrada a Santa Missa de Corpus Christi, com transmissão ao vivo pelo Facebook da paróquia Endereço: rua Emílio Otto, 98

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (IAPI)

Programação: a comunidade promoverá a arrecadação de cobertores, que também poderão ser utilizados na confecção dos tapetes da solenidade

a comunidade promoverá a arrecadação de cobertores, que também poderão ser utilizados na confecção dos tapetes da solenidade Horário: às 10h

às 10h Endereço: rua Dr. Napoleão Laureano, s/nº

Paróquia Santa Rita de Cássia (Guarujá)

Programação: duas missas ao longo do dia. Pela manhã, a programação inclui procissão ao redor da Praça Jaci após a celebração

duas missas ao longo do dia. Pela manhã, a programação inclui procissão ao redor da Praça Jaci após a celebração Horário: a programação inicia às 10h com a missa seguida de procissão. À tarde, haverá uma segunda celebração às 17h

a programação inicia às 10h com a missa seguida de procissão. À tarde, haverá uma segunda celebração às 17h Endereço: rua Jacundá, 345

Paróquia Menino Jesus de Praga (Aberta dos Morros)

Programação: Santa Missa e procissão pelas ruas próximas à paróquia

Santa Missa e procissão pelas ruas próximas à paróquia Horário: a Santa Missa será celebrada às 9h. Após a celebração, os fiéis participarão da procissão. Não haverá missa às 18h

a Santa Missa será celebrada às 9h. Após a celebração, os fiéis participarão da procissão. Não haverá missa às 18h Endereço: rua Dr. Pitrez, 61

Cachoeirinha

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Vila Imbuhy)

Programação: Santa Missa, procissão ao redor da igreja e campanha solidária para arrecadação de alimentos.

Santa Missa, procissão ao redor da igreja e campanha solidária para arrecadação de alimentos. Horário: a programação acontece às 15h, com a celebração da missa seguida de procissão

a programação acontece às 15h, com a celebração da missa seguida de procissão Endereço: rua Eurípedes Aurélio da Silva, 763

Gravataí

Paróquia Nossa Senhora das Graças (COHAB B)

Programação: Santa Missa, procissão e realização do “Tapete de Doações”, com arrecadação de alimentos, materiais de higiene e produtos de limpeza

Santa Missa, procissão e realização do “Tapete de Doações”, com arrecadação de alimentos, materiais de higiene e produtos de limpeza Horário: às 9h30, com procissão após a celebração

às 9h30, com procissão após a celebração Endereço: avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, 3475 - COHAB B

Canoas

Paróquia São Paulo Apóstolo (Niterói)

Programação: primeira Vigília de Corpus Christi da comunidade, com adoração ao Santíssimo durante toda a madrugada, confecção dos tapetes e celebração da missa.

primeira Vigília de Corpus Christi da comunidade, com adoração ao Santíssimo durante toda a madrugada, confecção dos tapetes e celebração da missa. Horário: confecção dos tapetes e Missa de Corpus Christi às 9h30

confecção dos tapetes e Missa de Corpus Christi às 9h30 Endereço: rua Lajeado, 1366

Paróquia São Luís Gonzaga (Centro)

Programação: adoração ao Santíssimo, missas e campanha de arrecadação de cobertores, roupas, alimentos e materiais de higiene para pessoas necessitadas

adoração ao Santíssimo, missas e campanha de arrecadação de cobertores, roupas, alimentos e materiais de higiene para pessoas necessitadas Horário: adoração às 9h; missas às 10h e às 18h30

adoração às 9h; missas às 10h e às 18h30 Endereço: rua Cônego José Leão Hartman, 82

Esteio

Paróquia Nossa Senhora das Graças (Centro)

Programação: missa, procissão até a Paróquia Imaculado Coração de Maria e arrecadação de cobertores e alimentos não perecíveis

missa, procissão até a Paróquia Imaculado Coração de Maria e arrecadação de cobertores e alimentos não perecíveis Horário: às 15h, com procissão após a celebração

às 15h, com procissão após a celebração Endereço: avenida Presidente Vargas, 910

Nova Santa Rita

Paróquia Santa Rita (Centro)

Programação: Santa Missa, procissão com o Santíssimo Sacramento e confecção do Tapete Solidário, com arrecadação de alimentos não perecíveis e cobertores

Santa Missa, procissão com o Santíssimo Sacramento e confecção do Tapete Solidário, com arrecadação de alimentos não perecíveis e cobertores Horário: às 16h, com procissão após a celebração

às 16h, com procissão após a celebração Endereço: rua Juvenal Machado, 135

Guaíba

Programação: confecção de um grande tapete de serragem envolvendo as comunidades das quatro paróquias do município e Santa Missa campal presidida por Dom Odair Miguel

confecção de um grande tapete de serragem envolvendo as comunidades das quatro paróquias do município e Santa Missa campal presidida por Dom Odair Miguel Horário: início da confecção dos tapetes às 7h; Santa Missa campal às 15h. Em caso de chuva, a celebração ocorrerá às 15h na Matriz Nossa Senhora do Livramento

início da confecção dos tapetes às 7h; Santa Missa campal às 15h. Em caso de chuva, a celebração ocorrerá às 15h na Matriz Nossa Senhora do Livramento Endereço: rua Cônego Stanislau Scherer e Praça Nossa Senhora do Livramento (confecção dos tapetes); Praça Gastão Leão, em frente ao Catamarã (missa campal)

Novo Hamburgo

Catedral São Luiz Gonzaga (Centro)

Programação: confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi, Santa Missa e arrecadação de alimentos para o “Tapete Solidário”

confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi, Santa Missa e arrecadação de alimentos para o “Tapete Solidário” Horário: a confecção dos tapetes inicia às 6h30. A Santa Missa será celebrada às 10h

a confecção dos tapetes inicia às 6h30. A Santa Missa será celebrada às 10h Endereço: rua Cidade de Atlântida, 34

Santuário das Mães (Roselândia)

Programação: Santa Missa Solene de Corpus Christi, seguida de procissão pelo pátio do santuário. A comunidade também promoverá o “Tapete Solidário”, com arrecadação de alimentos não perecíveis

Santa Missa Solene de Corpus Christi, seguida de procissão pelo pátio do santuário. A comunidade também promoverá o “Tapete Solidário”, com arrecadação de alimentos não perecíveis Horário: a Santa Missa será celebrada às 16h. Logo após, ocorrerá a procissão

a Santa Missa será celebrada às 16h. Logo após, ocorrerá a procissão Endereço: estrada Santuário das Mães, 1000

Campo bom

Paróquia Cristo Rei (Porto Blos)

Programação: missa seguida de procissão em torno da igreja; adoração ao Santíssimo Sacramento

missa seguida de procissão em torno da igreja; adoração ao Santíssimo Sacramento Horário: missa às 8h e procissão em seguida; adoração às 16h e benção final às 18h

missa às 8h e procissão em seguida; adoração às 16h e benção final às 18h Endereço: avenida dos Municípios, 3100

Igrejinha

Paróquia Imaculada Conceição (Centro)

Programação: Santa Missa seguida de procissão e confecção dos tapetes tradicionais de Corpus Christi

Santa Missa seguida de procissão e confecção dos tapetes tradicionais de Corpus Christi Horário: missa às 9h e procissão em seguida

missa às 9h e procissão em seguida Endereço: rua General Ernesto Dorneles, 280

São Leopoldo

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Centro)

Programação: confecção dos tapetes seguida de missa. Ao final, ocorre a procissão

confecção dos tapetes seguida de missa. Ao final, ocorre a procissão Horário: confecção dos tapetes a partir das 5h; Missa às 10h e procissão em seguida

confecção dos tapetes a partir das 5h; Missa às 10h e procissão em seguida Endereço: Praça Tiradentes, 68

Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Scharlau)

Programação: confecção dos tapetes, seguida de missa. Ao final, procissão pelo bairro

confecção dos tapetes, seguida de missa. Ao final, procissão pelo bairro Horário: confecção dos tapetes a partir das 8h. A Missa ocorre às 15h

confecção dos tapetes a partir das 8h. A Missa ocorre às 15h Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 118