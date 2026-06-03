Corpus Christi em Porto Alegre e região: confira horários de missas, procissões e onde ver os tapetes

As celebrações de Corpus Christi devem mobilizar milhares de fiéis nesta quinta-feira (4) em Porto Alegre e Região Metropolitana. A data é uma das mais importantes do calendário cristão e ocorre sempre 60 dias após a Páscoa.
Apesar da grande participação popular e religiosa, Corpus Christi não é considerado feriado nacional, sendo tratado como ponto facultativo na maior parte do país — Porto Alegre é uma das capitais que adota a data como feriado.
Uma das marcas mais conhecidas da celebração é a confecção de tapetes coloridos em ruas e arredores de igrejas, tradição mantida em diversas cidades brasileiras e que serve de cenário para procissões e atos religiosos. O nome Corpus Christi significa "Corpo de Cristo" em latim.
A seguir, GZH reúne os locais de Porto Alegre e da Região Metropolitana que terão programação e a tradicional montagem dos tapetes neste feriado.
Confira os locais das celebrações nesta quinta-feira (4)
Porto Alegre
Basílica Nossa Senhora das Dores (Centro Histórico)
- Programação: confecção dos tapetes, seguida de celebração da Santa Missa
- Horário: confecção dos tapetes a partir das 6h. As missas serão realizadas às 9h, 11h e 19h
- Endereço: rua dos Andradas, 587
Catedral Metropolitana Madre de Deus (Centro Histórico)
- Programação: celebração da Santa Missa presidida por Dom Jaime Cardeal Spengler, seguida de procissão eucarística e arrecadação de agasalhos e alimentos não perecíveis
- Horário: inicia às 15h com a Santa Missa na Catedral Metropolitana Madre de Deus. Às 16h, os fiéis seguem em procissão até a Igreja Nossa Senhora da Conceição
- Endereço: rua Duque de Caxias, 1047
Paróquia Santa Teresa de Jesus (Cristal)
- Programação: celebração com missa, procissão e confecção dos tradicionais tapetes, expressão de fé e devoção à Eucaristia
- Horário: a programação começa às 9h com a missa. Após a celebração, os fiéis participam da procissão e da confecção dos tapetes de Corpus Christi
- Endereço: rua Comandai, 90
Paróquia São Francisco de Assis (Santana)
- Programação: arrecadação de toalhas para o Banheiro Solidário, iniciativa voltada ao atendimento da população em situação de rua. A programação também inclui a inauguração do espaço, com bênção de Dom Darley Kummer
- Horário: no sábado (6), às 9h
- Endereço: rua Domingos Crescêncio, 567
Paróquia Santa Ana (Morro Santana)
- Programação: Santa Missa e arrecadação de alimentos não perecíveis destinados a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. A celebração será transmitida pelas redes sociais da paróquia
- Horário: às 10h, será celebrada a Santa Missa de Corpus Christi, com transmissão ao vivo pelo Facebook da paróquia
- Endereço: rua Emílio Otto, 98
Paróquia Nossa Senhora de Fátima (IAPI)
- Programação: a comunidade promoverá a arrecadação de cobertores, que também poderão ser utilizados na confecção dos tapetes da solenidade
- Horário: às 10h
- Endereço: rua Dr. Napoleão Laureano, s/nº
Paróquia Santa Rita de Cássia (Guarujá)
- Programação: duas missas ao longo do dia. Pela manhã, a programação inclui procissão ao redor da Praça Jaci após a celebração
- Horário: a programação inicia às 10h com a missa seguida de procissão. À tarde, haverá uma segunda celebração às 17h
- Endereço: rua Jacundá, 345
Paróquia Menino Jesus de Praga (Aberta dos Morros)
- Programação: Santa Missa e procissão pelas ruas próximas à paróquia
- Horário: a Santa Missa será celebrada às 9h. Após a celebração, os fiéis participarão da procissão. Não haverá missa às 18h
- Endereço: rua Dr. Pitrez, 61
Cachoeirinha
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Vila Imbuhy)
- Programação: Santa Missa, procissão ao redor da igreja e campanha solidária para arrecadação de alimentos.
- Horário: a programação acontece às 15h, com a celebração da missa seguida de procissão
- Endereço: rua Eurípedes Aurélio da Silva, 763
Gravataí
Paróquia Nossa Senhora das Graças (COHAB B)
- Programação: Santa Missa, procissão e realização do “Tapete de Doações”, com arrecadação de alimentos, materiais de higiene e produtos de limpeza
- Horário: às 9h30, com procissão após a celebração
- Endereço: avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, 3475 - COHAB B
Canoas
Paróquia São Paulo Apóstolo (Niterói)
- Programação: primeira Vigília de Corpus Christi da comunidade, com adoração ao Santíssimo durante toda a madrugada, confecção dos tapetes e celebração da missa.
- Horário: confecção dos tapetes e Missa de Corpus Christi às 9h30
- Endereço: rua Lajeado, 1366
Paróquia São Luís Gonzaga (Centro)
- Programação: adoração ao Santíssimo, missas e campanha de arrecadação de cobertores, roupas, alimentos e materiais de higiene para pessoas necessitadas
- Horário: adoração às 9h; missas às 10h e às 18h30
- Endereço: rua Cônego José Leão Hartman, 82
Esteio
Paróquia Nossa Senhora das Graças (Centro)
- Programação: missa, procissão até a Paróquia Imaculado Coração de Maria e arrecadação de cobertores e alimentos não perecíveis
- Horário: às 15h, com procissão após a celebração
- Endereço: avenida Presidente Vargas, 910
Nova Santa Rita
Paróquia Santa Rita (Centro)
- Programação: Santa Missa, procissão com o Santíssimo Sacramento e confecção do Tapete Solidário, com arrecadação de alimentos não perecíveis e cobertores
- Horário: às 16h, com procissão após a celebração
- Endereço: rua Juvenal Machado, 135
Guaíba
- Programação: confecção de um grande tapete de serragem envolvendo as comunidades das quatro paróquias do município e Santa Missa campal presidida por Dom Odair Miguel
- Horário: início da confecção dos tapetes às 7h; Santa Missa campal às 15h. Em caso de chuva, a celebração ocorrerá às 15h na Matriz Nossa Senhora do Livramento
- Endereço: rua Cônego Stanislau Scherer e Praça Nossa Senhora do Livramento (confecção dos tapetes); Praça Gastão Leão, em frente ao Catamarã (missa campal)
Novo Hamburgo
Catedral São Luiz Gonzaga (Centro)
- Programação: confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi, Santa Missa e arrecadação de alimentos para o “Tapete Solidário”
- Horário: a confecção dos tapetes inicia às 6h30. A Santa Missa será celebrada às 10h
- Endereço: rua Cidade de Atlântida, 34
Santuário das Mães (Roselândia)
- Programação: Santa Missa Solene de Corpus Christi, seguida de procissão pelo pátio do santuário. A comunidade também promoverá o “Tapete Solidário”, com arrecadação de alimentos não perecíveis
- Horário: a Santa Missa será celebrada às 16h. Logo após, ocorrerá a procissão
- Endereço: estrada Santuário das Mães, 1000
Campo bom
Paróquia Cristo Rei (Porto Blos)
- Programação: missa seguida de procissão em torno da igreja; adoração ao Santíssimo Sacramento
- Horário: missa às 8h e procissão em seguida; adoração às 16h e benção final às 18h
- Endereço: avenida dos Municípios, 3100
Igrejinha
Paróquia Imaculada Conceição (Centro)
- Programação: Santa Missa seguida de procissão e confecção dos tapetes tradicionais de Corpus Christi
- Horário: missa às 9h e procissão em seguida
- Endereço: rua General Ernesto Dorneles, 280
São Leopoldo
Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Centro)
- Programação: confecção dos tapetes seguida de missa. Ao final, ocorre a procissão
- Horário: confecção dos tapetes a partir das 5h; Missa às 10h e procissão em seguida
- Endereço: Praça Tiradentes, 68
Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Scharlau)
- Programação: confecção dos tapetes, seguida de missa. Ao final, procissão pelo bairro
- Horário: confecção dos tapetes a partir das 8h. A Missa ocorre às 15h
- Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 118
*Com orientação e supervisão de Caue Fonseca