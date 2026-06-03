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Corpus Christi em Porto Alegre e região: confira horários de missas, procissões e onde ver os tapetes

Celebrações nesta quinta-feira (4) mobilizam paróquias em mais de 10 municípios; programações também incluem arrecadação de agasalhos e alimentos

Juliano Lannes*

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