Morre o historiador italiano Carlo Ginzburg, autor de "O Queijo e os Vermes", aos 87 anos

Carlo Ginzburg em foto em Passo Fundo durante a Jornada de Literatura de 2007. Tadeu Vilani / Agencia RBS

O historiador italiano Carlo Ginzburg, pioneiro no estudo da "micro-história" e da cultura popular, morreu aos 87 anos, informou sua filha nesta quarta-feira (17).

"Adeus, pai", escreveu Lisa Ginzburg, autora e filósofa, em um post no Instagram acompanhado por uma foto dela com o pai.

A "micro-história" é um tipo de pesquisa histórica baseada em investigações em pequena escala e tem como objetivo apresentar uma contraposição aos grandes modelos explicativos da história, como o marxismo.

Ginzburg esteve em Porto Alegre em 2002, para a abertura simultânea do 1º Simpósio Nacional de História Cultural e do 9º Simpósio de História Antiga no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Em 2010, voltou ao mesmo espaço como um dos conferencistas do Fronteiras do Pensamento (assista a trecho em vídeo).

Antes, em 2007, foi uma das grandes atrações da Jornada Literária de Passo Fundo.

Entre suas principais obras, estão O Queijo e os Vermes, História Noturna e Os Andarilhos do Bem, todos publicados no Brasil pela Companhia das Letras.

Quem foi Carlo Ginzburg

Ginzburg foi um dos conferencistas do Fronteiras do Pensamento em Porto Alegre em 2010. Mauro Vieira / Agencia RBS

O historiador nasceu em 15 de abril de 1939, em Turim. Sua mãe, Natalia Ginzburg, era romancista e tradutora. Seu pai, Leone Ginzburg, professor de literatura russa e militante antifascista, foi assassinado pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, quando Carlo tinha cinco anos.

Ginzburg, um intelectual de esquerda, escreveu sobre vários temas, dos julgamentos por bruxaria e crenças em magia na Itália renascentista até a história intelectual da Europa.

Obteve doutorado em Filosofia na 'Scuola Normale de Pisa'. Foi professor na Universidade de Bolonha, na 'Scuola Normale Superiore' de Pisa e na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).

Pensador italiano esteve em evento sobre história na Reitoria da UFRGS em 2002. Dulce Helfer / Agencia RBS

Em 1976, publicou O Queijo e os Vermes. A obra, um clássico amplamente traduzido, reconstruiu a visão de mundo de um moleiro do século 16, natural de Friuli, no nordeste da Itália.

Ao lado de outros intelectuais, defendeu o jornalista de extrema esquerda Adriano Sofri, condenado pelo assassinato, em 1972, de um delegado de polícia. Sofri, amigo de Ginzburg, foi condenado em 1997, após sete julgamentos, a 22 anos de prisão. Ele deixou a prisão em 2012.