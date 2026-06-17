Cultura e Lazer

Influente pensador

Morre o historiador italiano Carlo Ginzburg, autor de "O Queijo e os Vermes", aos 87 anos

Pensador esteve em Porto Alegre em 2002 e 2010 e participou da Jornada Literária de Passo Fundo em 2007

AFP

Zero Hora

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