Ator é encontrado morto em quarto de motel em Campo Grande 

José Patrick Machado era ator e escrevente extrajudicial. Reprodução / @patrikmachadooficial / Instagram

O ator José Patrik Machado, de 32 anos, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (5) no quarto de um motel no bairro Jardim Paulista, em Campo Grande, Mato Grosso. Segundo informações da Polícia Civil ao g1, ele havia entrado no estabelecimento acompanhado de dois homens.

De acordo com informações da recepcionista, ambos saíram do local, deixando o ator sozinho. Ela teria confirmado, via interfone, que Machado continuaria usando o quarto. Minutos depois, no entanto, não conseguiu contatá-lo para falar sobre os custos da permanência.

Sem sinais vitais

Com isso, funcionários foram até o quarto e encontraram Machado já caído no chão, aparentemente sem sinais vitais.

As equipes da Polícia Militar foram acionadas à 00h29min pelos funcionários do motel, que alertaram sobre uma possível morte no estabelecimento. Quando os socorristas chegaram ao local, o ator já apresentava rigidez cadavérica, conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A identidade de Machado foi confirmada por meio de um documento encontrado próximo ao corpo. O celular do ator foi apreendido pela perícia para ser analisado.

Possível causa da morte

O socorrista do Samu que atendeu a ocorrência informou ao g1 que a provável causa da morte seria uma overdose. Porém, os exames periciais ainda precisam avaliar o caso para confirmar a informação.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como morte decorrente de fato atípico. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.

Quem era José Patrick Machado

Além de ator, José Patrik Machado também atuava como escrevente extrajudicial desde 2014 em um cartório de notas.

Entre 2015 e 2020, o ator integrou a companhia de teatro Adote. Em nota publicada no Instagram (veja abaixo), a companhia lamentou a morte do ator e destacou o talento, humor e generosidade de José.