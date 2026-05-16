Cultura e Lazer

Samba no pé
Notícia

Turma do Pagode e Xande de Pilares agitam público em show gratuito na Redenção; veja vídeo

A programação de shows segue no sábado, com apresentações da banda Fresno e Papas na Língua 

Kizzy Abreu

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