Turma do Pagode e Xande de Pilares agitam público em show gratuito na Redenção; veja vídeo

Nem mesmo a friaca de Porto Alegre foi capaz de afastar o público da programação musical gratuita no Parque Farroupilha, na noite desta sexta-feira (5).

A Turma do Pagode deu início à série de shows da Semana S, iniciativa do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, com um repertório que reuniu sucessos como Lancinho, Fugidinha e Toma Jeito Coração. O público acompanhou as músicas em coro durante a apresentação.

Na sequência, o cantor Xande de Pilares subiu ao palco montado na Redenção e animou o publico — estimado em 60 mil pessoas pela organização do evento. O artista cantou clássicos do samba, além da música tema da novela Três Graças, Clareou.

Neste sábado (16), a programação de shows segue, com apresentações da banda Fresno e Papas na Língua (confira abaixo).

Antes da programação musical, a Semana S oferece atividades para todos os públicos na Redenção, com oficinas de gastronomia, cortes de cabelo e penteados gratuitos, experiências com robótica e inteligência artificial, aulões de dança, oficina de graffiti e mais.

Serviço

O quê: Semana S em Porto Alegre

Semana S em Porto Alegre Quando: sábado (16)

sábado (16) Onde: as atividades ocorrem na sede da Fecomércio-RS (Rua Fecomércio, 101 — Anchieta) e no Parque da Redenção

as atividades ocorrem na sede da Fecomércio-RS (Rua Fecomércio, 101 — Anchieta) e no Parque da Redenção Ingressos: a entrada é gratuita, mediante inscrições no site oficial do evento

a entrada é gratuita, mediante inscrições no Shows: Papas da Língua (18h) e Fresno (20h)