Tua Voz, Santa Maria: Marília Chartune, secretária adjunta de Cultura de Santa Maria

Arquivo pessoal / Divulgação

O terceiro episódio da décima primeira temporada do “Tua Voz: Santa Maria” teve como entrevistada Marília Chartune, secretária adjunta de Cultura de Santa Maria e diretora do Museu de Arte de Santa Maria (Masm). Artista visual de formação, ela falou sobre a trajetória nas artes visuais, o trabalho desenvolvido na cidade e os desafios de viver da produção artística.

Ao longo da conversa, Marília comentou sobre o início da relação com as artes visuais, ainda na infância, especialmente a partir do desenho. Segundo ela, a experiência prática foi fundamental para o desenvolvimento da pintura, incluindo viagens e atividades ao ar livre ao lado de outros artistas. Formada em Belas Artes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Marília atua nas áreas de pintura e restauração.

A secretária adjunta também falou sobre o processo criativo das obras, marcadas por cenas urbanas, jogos de luz e movimento. Atualmente radicada em Santa Maria, ela afirmou que a cidade e a iluminação característica da região influenciam diretamente o trabalho artístico.

Durante a entrevista, Marília detalhou ainda a atuação no Museu de Arte de Santa Maria. Ligada há décadas ao movimento cultural da cidade, ela participou da criação do espaço nos anos 1990 e atualmente atua na gestão do museu. Segundo a entrevistada, entre os objetivos do trabalho está aproximar a comunidade do espaço cultural, ampliar a ocupação artística e desenvolver projetos voltados ao público.

A artista também abordou as dificuldades enfrentadas por quem vive da arte no Brasil. Entre os projetos atuais, ela destacou a produção de aquarelas, ilustrações e pinturas ao vivo em eventos, além de atividades desenvolvidas no ateliê e no museu.

A entrevista contou com a participação da comunicadora da Rádio Gaúcha Santa Maria Tayline Manganeli.





Sobre o Podcast

O “Tua Voz: Santa Maria” chega à décima primeira temporada. São mais de 120 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.

Santa Maria permeia, sempre, os debates. O podcast tem como propósito dar voz à cidade, convidando personalidades da região para falar sobre assuntos relacionados ao município, factuais ou não. Os convidados são selecionados a partir de sua conexão com Santa Maria, como líderes de entidades, comunitários, empresários, esportistas e outros.