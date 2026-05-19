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Tua Voz, Santa Maria: Marília Chartune, secretária adjunta de Cultura de Santa Maria

No episódio, Marília Chartune fala sobre sua trajetória artística, desafios do setor e projetos no Museu de Arte de Santa Maria.

Amanda Boeira

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