Cultura e Lazer

No coração de POA
Notícia

Primeiro dia do Festival Fronteiras tem reflexão, história, encontros e ocupação do espaço público: "É uma ideia meio Europa"

Evento levou o público para aproveitar as palestras dos pensadores, sejam elas pagas ou gratuitas; mas, também, atrações paralelas movimentaram a Praça da Matriz

Carlos Redel

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