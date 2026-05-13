Paulinho da Costa se torna primeiro artista nascido no Brasil a ganhar estrela na Calçada da Fama

Costa participou de projetos como "Thriller" e trilhas sonoras como "Jurassic Park". FREDERIC J. BROWN / AFP

O percussionista Paulinho da Costa conquistou nesta quarta-feira (13) sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood, tornando-se o primeiro artista nascido no Brasil a eternizar seu nome no lendário boulevard.

O músico de 77 anos aparece em mais de dois mil álbuns, entre os quais se destacam trabalhos do lendário produtor Quincy Jones, das lendas do jazz Dizzy Gillespie e Miles Davis, e de superestrelas como Sting, Madonna e Michael Jackson, com quem colaborou em sucessos como Thriller e Bad, entre outros.

Também contribuiu para trilhas sonoras de filmes como A Cor Púrpura, Dirty Dancing, Os Embalos de Sábado à Noite, Purple Rain e Jurassic Park, além de sucessos da televisão.

Paulinho da Costa nasceu no Rio de Janeiro em 1948 e começou na música ainda criança. Nos anos 1970, visitou pela primeira vez Los Angeles, cidade na qual acabaria criando raízes e construindo sua inigualável carreira musical.

Visivelmente emocionado e acompanhado por sua família, ele se enrolou na bandeira do Brasil para celebrar o reconhecimento.

— Trabalhei mais de 50 anos na indústria fonográfica em Hollywood e nas vizinhanças da cidade. É uma cidade muito significativa para mim — disse o artista, que foi enaltecido na cerimônia pelos músicos Larry Dunn, tecladista da Earth, Wind & Fire, e Ray Parker Jr., autor do sucesso Ghostbusters.

Eterno aprendiz

Paulinho da Costa, que colaborou com mais de 800 artistas de diversos gêneros, como Stevie Wonder, Celine Dion, Gloria Gaynor, Eric Clapton, Bob Dylan e Rod Stewart, disse à AFP que "está sempre aprendendo".

— Você nunca termina, você nunca aprende tudo, você está sempre aprendendo e eu gostaria de poder contribuir muito mais — comentou. — Mas eu espero que o que eu fiz ajude a juventude e que eles ouçam e peguem um pouquinho do que eu ofereci.

Ele afirmou estar emocionado e orgulhoso por ser o primeiro artista nascido no Brasil a conquistar seu pedacinho de calçada em Hollywood. Carmen Miranda, que cresceu no Rio de Janeiro, também tem sua estrela; no entanto, ela é natural de Portugal.

— Hoje eu me sinto com uma grande emoção, um grande orgulho de ser o primeiro a oferecer essa dádiva, essa coisa maravilhosa para o nosso país [...] Só tenho a agradecer e receber um reconhecimento de 53 anos de trabalho nesse mesmo local — declarou.