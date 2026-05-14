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Festival Fronteiras: o que você precisa saber para curtir o evento que traz nomes como Nelson Motta e Carla Madeira

Mais de 50 pensadores estarão nesta sexta-feira (15) e no sábado (16) no entorno da Praça da Matriz, incluindo atrações gratuitas

Carlos Redel

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