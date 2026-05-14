Estrutura do Festival Fronteiras em fase final de montagem nesta quinta-feira (14). Jonathan Heckler / Agencia RBS

Com foco na troca, no diálogo e na proximidade, o Festival Fronteiras realiza sua segunda edição nesta sexta-feira (15) e no sábado (16), das 9h às 20h, no entorno da Praça da Matriz, em Porto Alegre, ocupando 10 espaços (veja mapa ao final).

Serão várias atividades ocorrendo simultaneamente — muitas delas, gratuitas —, reunindo mais de 50 pensadores nacionais e internacionais para debater literatura, economia, filosofia e arte.

Os ingressos estão à venda no site do evento.

— A ideia do Festival Fronteiras é que, a longo prazo, faça parte do calendário da cidade, que integre espaços culturais e ajude a valorizar o Centro Histórico. Isso com a marca do Fronteiras, que traz pluralidade e diversidade de manifestações — explica o curador do festival e cientista político Fernando Schüler.

A ideia é manter o tom informal das atividades, assim como em 2025 — tanto é que Schüler sugeriu que os palestrantes não chegassem com todo o discurso pronto, porque o diferencial do evento é a espontaneidade, a surpresa e a descontração.

Para este ano, o tema escolhido foi "Cultura e autenticidade: entre a ilusão e o risco contemporâneo".

— Se a inteligência artificial está presente em todas as formas da cultura, na sala de aula, nos artigos de jornal, na música, no cinema, qual é o lugar do criador? O lado mais importante dessa discussão, então, é o tema existencial em volta da autenticidade — reflete Schüler.

Atrações gratuitas

Evento ocorrerá em diferentes espaços em torno da Praça da Matriz, no Centro Histórico. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Dos 10 espaços onde ocorrerão o evento, seis terão entrada gratuita e quatro mediante aquisição de ingressos (veja lista ao final).

Haverá sessões de autógrafos no estande da Livraria da Travessa, bem como visitas guiadas, também gratuitas, por espaços como o Palácio Farroupilha — as vagas são limitadas e podem ser garantidas pelo site do Festival Fronteiras.

Participarão da segunda edição do evento nomes como Nelson Motta, Miguel Falabella, Luiz Felipe Pondé, Carla Madeira, Bárbara Paz, Vera Iaconelli, Cristovão Tezza, Milton Hatoum, Caco Barcellos, Tamara Klink, Ana Suy, Ronaldo Lemos e Álvaro Machado Dias.

— Estamos trazendo nomes, digamos, mais pop, mas sem perder a qualidade — pontua Schüler. — Mantemos a ideia de pluralidade, visões diferentes sobre muitos temas. Para mim, o festival tem um elemento experimental que considero a essência desse projeto.

Convidados internacionais

O curador do evento destaca a presença de quatro conferencistas internacionais: Javier Cercas, da Espanha; João Pereira Coutinho, de Portugal; e Claudia Piñeiro e Mariano Horenstein, ambos da Argentina.

— Pretendemos, no futuro, aumentar esta internacionalização. E também trouxemos alguns representantes de podcasts importantes, porque acho que é uma nova forma de misturar tecnologia e uma certa estética que nos interessa — diz Schüler.

Serão 11 horas de evento a cada dia e não há previsão de chuva para sexta nem sábado. Mas haverá um friozinho — entre 10ºC e 20ºC. A temperatura, segundo o curador, "combina com a cultura" e convida os participantes a tomarem um vinho ou um bom chimarrão para se esquentar.

O encerramento do Festival Fronteiras será no sábado, às 19h30min, também na Praça da Matriz, com Vitor Ramil, acompanhado por uma orquestra sob a regência do maestro Tiago Flores. A entrada é gratuita.

A programação completa está disponível no site do festival.

O Festival Fronteiras tem apresentação do Governo do Estado do RS; patrocínio master Banrisul Mastercard, Corsan, Rio Grande Seguros e Icatu Seguros. Patrocínio acadêmico Unisinos. Patrocínio de Unimed, Sulgás, Crown, PWC, Sebrae, Caixa e Governo do Brasil. Apoio institucional Assembleia Legislativa do RS, Ministério Público do RS e Tribunal de Justiça do RS. A realização é do Grupo DC Set e a promoção é do Grupo RBS.

Espaços do Festival Fronteiras

Com entrada gratuita

Palácio da Justiça

Memorial do Ministério Público

Memorial da Assembleia Legislativa

Nova Acrópole

Praça da Matriz

Arena construída para o evento na Rua General Câmara

Com entrada paga

Teatro Simões Lopes Neto, Teatro Oficina Olga Reverbel e Sala da Música (todos no Multipalco Eva Sopher)

Salão Nobre da Catedral Metropolitana

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