O desafio de envelhecer sendo mulher é tema do terceiro episódio de "Inesperadas"; assista

Alice Bastos Neves e Rodaika lançam o terceiro episódio de "Inesperadas" nesta quinta (7). Grupo RBS / Divulgação

O programa Inesperadas chega ao seu terceiro episódio nesta quinta-feira (7), às 19h, no YouTube e no Spotify, com a proposta de aprofundar conversas sinceras e aquela dose de identificação que já virou marca do projeto.

Com apresentação de Alice Bastos Neves e Rodaika, o novo episódio dá espaço para o tema do envelhecimento sob a perspectiva feminina. A entrevistada é a jornalista e ex-diretora de entretenimento da RBS TV Alice Urbim, que atualmente produz conteúdo sobre etarismo em seu perfil no Instagram.

A conversa propõe um olhar sobre as pressões enfrentadas pelas mulheres ao longo da vida. Além disso, traz perspectivas sobre como atravessar a maturidade sem abrir mão da confiança e da autoestima.

O ponto de partida é a pergunta: "Em que momento da vida tu te viu uma mulher madura e se apropriou desta maturidade em teu próprio benefício?

Assista ao terceiro episódio:

Temporada terá oito episódios

A primeira temporada de Inesperadas terá oito episódios, com lançamentos semanais às quintas-feiras, às 19h, nos perfis oficiais do programa no YouTube e no Spotify.

Outra novidade é a estreia do programa na RBS TV, com exibições nos dias 7, 14, 21 e 28 de maio, sempre logo após Guerreiros do Sol.

Bastidores e conteúdos exclusivos podem ser acompanhados nos perfis @canalinesperadas no Instagram e no TikTok.