Jacuzzi e vista privilegiada: como é a suíte presidencial que recebeu Axl Rose em Porto Alegre

Portas fechadas para quase todo mundo, ambientes reservados e uma estrutura pensada para hóspedes especiais. A reportagem de Zero Hora entrou na suíte presidencial do Hilton Porto Alegre para mostrar como é uma das acomodações mais exclusivas da rede hoteleira.

Com 120 metros quadrados distribuídos em dois ambientes, a suíte reúne sala e quarto em uma estrutura voltada à privacidade, além de decoração contemporânea, banheira e vista privilegiada da Capital.

O Hilton Porto Alegre passou recentemente por um processo de modernização, e o lançamento da nova suíte ocorreu na semana passada. Segundo o gerente-geral do hotel, Rodrigo Colla, o ambiente foi atualizado, mas sem perder a proposta de exclusividade.

— Normalmente, a gente recebe artistas de grande expressão, nacionais e internacionais. O último foi do grande show internacional que aconteceu na cidade, com a banda Guns N’ Roses. Especificamente nesse local, o vocalista da banda (Axl Rose), amado por muitas gerações, esteve nessa cama atrás de você — conta Colla.

A experiência na suíte presidencial é pensada para ser personalizada e marcante, especialmente em ocasiões especiais. Há preparação prévia do ambiente e montagem individualizada para cada hóspede.

— Tem a oportunidade de ter um personal chef cozinhando para você, a gente faz decoração dos pacotes de núpcias, monta jantares, também mini eventos sociais, petit comité são muito bem-vindos aqui — diz Colla.