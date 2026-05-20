Cultura e Lazer

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Notícia

Jacuzzi e vista privilegiada: como é a suíte presidencial que recebeu Axl Rose em Porto Alegre

Com 120 metros quadrados distribuídos em dois ambientes, o quarto tem estrutura voltada à privacidade, com decoração contemporânea

Kizzy Abreu

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