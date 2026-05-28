“E se eu mudasse?”: Sexto episódio de “Inesperadas” fala sobre recomeços; assista

As apresentadoras Alice Bastos Neves e Rodaika exploram reflexão e histórias reais sobre o medo de recomeçar. Grupo RBS / Divulgação

O sexto episódio de Inesperadas estreia nesta quinta-feira (28), às 19h, no YouTube e no Spotify. Apresentado por Alice Bastos Neves e Rodaika, o programa debate os incômodos silenciosos que levam à mudança de trabalho, de cidade ou da própria versão de si mesma.

A conversa parte de uma pergunta incômoda: “E se eu mudasse?”. As apresentadoras exploram os sinais de insatisfação, o medo que trava decisões e a chamada “síndrome da impostora”.

No bloco Inesperadona, o debate ganha a participação da convidada Bia Kern, fundadora e presidente do Instituto Mulheres em Construção.

Assista ao sexto episódio:

Lançamento às quintas-feiras

Os oito episódios da primeira temporada de Inesperadas são lançados semanalmente, às quintas-feiras, às 19h, nos perfis oficiais do programa no YouTube e no Spotify.

O programa também terá exibição na RBS TV nesta quinta (28), logo após Guerreiros do Sol.

Bastidores e conteúdos exclusivos podem ser acompanhados nos perfis @canalinesperadas no Instagram e no TikTok.