“E se eu mudasse?”: Sexto episódio de “Inesperadas” fala sobre recomeços; assista

O sexto episódio de Inesperadas estreia nesta quinta-feira (28), às 19h, no YouTube e no Spotify. Apresentado por Alice Bastos Neves e Rodaika, o programa debate os incômodos silenciosos que levam à mudança de trabalho, de cidade ou da própria versão de si mesma.
A conversa parte de uma pergunta incômoda: “E se eu mudasse?”. As apresentadoras exploram os sinais de insatisfação, o medo que trava decisões e a chamada “síndrome da impostora”.
No bloco Inesperadona, o debate ganha a participação da convidada Bia Kern, fundadora e presidente do Instituto Mulheres em Construção.
Assista ao sexto episódio:
Lançamento às quintas-feiras
Os oito episódios da primeira temporada de Inesperadas são lançados semanalmente, às quintas-feiras, às 19h, nos perfis oficiais do programa no YouTube e no Spotify.
O programa também terá exibição na RBS TV nesta quinta (28), logo após Guerreiros do Sol.
Bastidores e conteúdos exclusivos podem ser acompanhados nos perfis @canalinesperadas no Instagram e no TikTok.
O projeto conta com patrocínio de PUCRS, Melnick e Banrisul.