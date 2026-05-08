De maternidade a Madonna: Alice Bastos Neves e Rodaika trocam perguntas (e respostas) inesperadas

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Na RBS TV, as próximas exibições serão em 14, 21 e 28 de maio. Edu Defferrari / Divulgação

Para entrar na onda do lançamento de Inesperadas, novo programa de entretenimento do Grupo RBS, Alice Bastos Neves e Rodaika aceitaram um desafio: fazer perguntas fora do óbvio uma para a outra.

De maternidade e envelhecimento a futebol, bastidores de grandes coberturas e até a paixão por shows da Madonna, a conversa trouxe à tona lados íntimos, divertidos e pouco conhecidos da dupla de apresentadoras.

Os episódios de Inesperadas são lançados às quintas-feiras, às 19h, no YouTube e no Spotify. Na RBS TV, as próximas exibições serão em 14, 21 e 28 de maio, sempre após Guerreiros do Sol. Bastidores e conteúdos exclusivos podem ser acompanhados em @canalinesperadas, no Instagram e no TikTok.

Perguntas de Rodaika para Alice:

Quais três objetos da casa tu salvarias sem pensar em uma emergência?

São perguntas inesperadas mesmo, né? Olhando para minha sala agora, talvez fotos da minha família. O meu celular, que tem tudo... Eu não tenho apego às coisas. Memórias são muito mais valiosas, então porta-retratos, celular, computador. Ou seja, coisas com registros. E, no quarto do meu filho, tem uma caixinha de coisas de quando ele era pequenininho que eu ia tentar pegar rápido também.

Conta um truque de beleza que tu aplicas no dia a dia?

Eu não sou boa de truques de beleza, cuido muito pouco de mim mesma no sentido de fazer skincare e tal. Tem um muito engraçado: quando eu estou com cabelo muito branco e não dá tempo de pintar, eu passo rímel na raiz para disfarçar. Eu sou realmente bem prática nas questões de beleza.

Como apoiar mulheres no meio do futebol – jogadoras e torcedoras?

Precisamos estar presentes genuinamente umas pelas outras, e não apenas nos discursos ou nos posicionamentos públicos. Entender que só evoluímos juntas, uma puxando a outra, e não competindo. Uma menina que entra hoje na redação não está ali porque vai pegar um lugar que é meu ou eu estou ali para pegar um lugar que é de outra mulher.

E a representatividade, para que elas se sintam pertencentes, como de fato são, ao meio do futebol ou a qualquer outro, passa por mulheres se apoiando e ocupando esses espaços. Uma menina que hoje tem 15 anos não tem outra referência de alguém falando de futebol na televisão todos os dias que não seja uma mulher durante toda a vida dela, porque eu estou há 15 anos apresentando o Globo Esporte.

E, junto comigo, vieram outras. Essa representatividade é o que faz a diferença.

Qual a melhor lembrança dos bastidores de uma cobertura?

São muitas boas lembranças. Na Olimpíada de Tóquio, eu vi a Mayra Aguiar conquistar a terceira medalha olímpica e se tornar a maior medalhista da história do Brasil em esportes individuais nos Jogos Olímpicos (depois ela foi superada pela Rebecca Andrade na ginástica).

A imprensa do Brasil inteiro queria falar com ela e a Mayra disse: "Alice, me espera do lado de fora que eu vou aí conversar contigo". Foi um papo exclusivo para os gaúchos. Acompanho a Mayra desde que ela tem 14 anos, vi a evolução dela nesse tempo e a atleta gigantesca que se tornou. Gigantesca, inclusive, quando se despediu dos jogos em Paris.

Foi eliminada na primeira luta e chorou. E eu estava ali para acolher e mostrar para as pessoas o quanto podemos ser frágeis. O esporte tem essas lições. Talvez essa proximidade com a Mayra seja uma das histórias mais legais de todas essas grandes coberturas que, no fim, são feitas de pequenas enormes histórias.

Qual a principal lição que a maternidade te ensinou?

A maternidade reforçou uma convicção que eu já tenho: precisamos sempre olhar mais para os outros como fiadores da nossa própria existência. Se eu estivesse sozinha aqui nessa bola redonda chamada planeta Terra, eu não saberia que eu existo. Não teria como confirmar nem com espelho.

Sei que eu estou aqui porque tem alguém me lendo, me ouvindo. E a maternidade faz isso acontecer de forma cristalina, porque tem um outro ser ali que depende de ti e que tu vais fazer absolutamente tudo por ele.

O cansaço é sublimado, a dor é sublimada, a gente passa a viver a nossa existência de uma outra forma, sabendo que tem uma outra vida ali que está diretamente ligado à nossa. Essa é a maior lição e a maior beleza da maternidade para mim.

Perguntas de Alice para Rodaika:

Quais conselhos tu darias para a Rodaika de 20 anos?

Eu diria para ela que a gente vai chegar lá, mas o caminho pode ser mais leve, pode aproveitar mais. Para ser menos preocupada e curtir a jornada.

Diria para comemorar mais as conquistas, que foram tantas, e sofrer menos pelos perrengues, que são inevitáveis e no fim só nos ensinam e fortalecem. Também diria que tudo passa muito rápido, não vale a pena gastar tempo com o que não tem importância.

Os momentos simples em família e com amigos vão ser os que tu mais vais lembrar, então investe teu tempo e tua energia neles. E que nunca deixe de seguir a tua intuição, ela está certa na grande maioria das vezes.

Qual o melhor momento para desligar o celular e aproveitar o momento presente? Cite três exemplos.

Fiquei pensando aqui que o celular está tão inserido na nossa rotina que às vezes até em momentos importantes a gente usa para registrar o que está vivendo. É um erro, né? E eu tenho me forçado a desligar do celular, que para mim também é a principal ferramenta de trabalho.

Quando eu estou fazendo meu treino, lendo um livro, assistindo um filme, conversando com meus filhos e meu marido, encontrando uma amiga, estes são momentos que fico longe do celular. E realmente desligar da telinha e focar nossa atenção plena no que está sendo vivido é sempre a melhor escolha.

Qual a diferença da Rodaika profissional para a Rodaika na vida pessoal?

Eu não vejo muita diferença, não. Tenho a sorte, como comunicadora, de trabalhar em um meio onde posso (e devo) ser muito eu. E isso é um privilégio porque torna o trabalho um ambiente de prazer, também. Mas se tem uma coisa que a Rodaika profissional tem de diferente é a dedicação, é ser incansável na busca pelo melhor resultado.

Percebo que muitas vezes o trabalho acaba ganhando um espaço e uma entrega que não são compatíveis com o que dedico para a minha vida pessoal. Este desequilíbrio já foi bem maior, com o amadurecimento revi algumas prioridades. E hoje, tendo esta noção, me esforço constantemente para colocar a vida pessoal em primeiro lugar.

Qual foi o melhor show que tu já foste e por quê?

Foram muitos shows ao longo da minha vida. Tive a sorte de assistir ao vivo quase todos os artistas que admiro muito. Mas como fã que sou, não posso deixar de destacar todos os shows da Madonna que eu assisti. Muitas vezes viajei, investi, fui atrás de ingresso, passei perrengue.

E sempre foi incrível! Admiro muito a Madonna como mulher, ativista e artista. E acompanhar sua trajetória sempre foi uma inspiração para mim. Então os shows são aquele momento de extravasar toda minha admiração.

Vou deixar registrado aqui o show da turnê Madame X Tour que eu assisti em um teatro do Brooklyn, em Nova York, em 2019, bem pertinho dela em um formato super intimista. Foi absolutamente extraordinário!

Como lidar da melhor forma com o envelhecimento?

O envelhecimento é inevitável, então aceitar a passagem do tempo e as mudanças que ele provoca é o primeiro passo. Só envelhece quem está vivo e isso já deveria ser motivo para tratarmos o envelhecimento como algo natural. Mas a real é que é difícil mesmo envelhecer, principalmente para a mulher que é sempre tão julgada pela aparência.

Vivemos em um mundo etarista e machista e precisamos lutar constantemente contra o que nos é imposto. A parte boa é que vejo cada vez mais as mulheres se unindo, se entendendo, sendo apoio e isso é tão importante. Somos maioria, somos potência. Isso precisa ser aproveitado e usado como ferramenta de mudanças na nossa sociedade.