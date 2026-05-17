Cultura e Lazer

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Com praça lotada para ouvir de Caco Barcellos a Vitor Ramil, segunda edição do Festival Fronteiras se encerra na Capital

Foram três dias de atividades; a expectativa é de que 20 mil pessoas tenham participado do evento

Carlos Redel

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