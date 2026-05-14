A importância da amizade feminina é o tema do quarto episódio de "Inesperadas"; assista

Alice Bastos Neves e Rodaika apresentam "Inesperadas". Grupo RBS / Divulgação

O quarto episódio de Inesperadas, que estreia nesta quinta-feira (14), às 19h, no YouTube e no Spotify, vai debater o impacto da amizade feminina na vida das mulheres.

Em um formato que mistura reflexão e histórias reais, as apresentadoras Alice Bastos Neves e Rodaika conduzem a conversa para discutir sororidade, rede de apoio e os vínculos que moldam e transformam trajetórias.

Ao longo do episódio, intitulado Amizade É Terapia sem Boleto, enquetes e relatos ajudam a explorar diferentes perspectivas sobre julgamento, empatia e conexões.

Um dos destaques é a participação de uma dupla de mulheres cuja amizade foi marcada por um reencontro inesperado 30 anos depois de um afastamento.

Assista ao quarto episódio:

Lançamentos às quintas-feiras

Os oito episódios da primeira temporada de Inesperadas são lançados semanalmente, às quintas-feiras, às 19h, nos perfis oficiais do programa no YouTube e no Spotify.

O programa também terá exibições na RBS TV nesta quinta (14) e nos dias 21 e 28 de maio, sempre logo após Guerreiros do Sol.

Bastidores e conteúdos exclusivos podem ser acompanhados nos perfis @canalinesperadas no Instagram e no TikTok.