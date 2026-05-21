A culpa nasce com a mãe? Quinto episódio de "Inesperadas" fala dos desafios da maternidade; assista

Alice Bastos Neves e Rodaika apresentam o "Inesperadas". Reprodução / Agencia RBS

Existe um sentimento silencioso que acompanha muitas mães: a culpa materna. No quinto episódio de Inesperadas, lançado às 19h desta quinta-feira (21) no YouTube e no Spotify, o tema ganha voz e espaço para ampliar o debate.

As apresentadoras Alice Bastos Neves e Rodaika conversam sobre diferentes dimensões da culpa materna, desde a intensidade do nascimento e do puerpério até as cobranças que surgem ao longo da criação dos filhos.

A discussão também passa pela mulher para além da maternidade, com desejos, ambições e cansaços que coexistem com o papel de mãe. Ainda traz a importância da rede de apoio e o relato de uma mulher que optou por não ter filhos.

Assista ao quinto episódio:

Lançamentos às quintas-feiras

Os oito episódios da primeira temporada de Inesperadas são lançados semanalmente, às quintas-feiras, às 19h, nos perfis oficiais do programa no YouTube e no Spotify.

O programa também terá exibições na RBS TV nesta quinta (21) e no dia 28 de maio, logo após Guerreiros do Sol.

Bastidores e conteúdos exclusivos podem ser acompanhados nos perfis @canalinesperadas no Instagram e no TikTok.

O projeto conta com patrocínio de PUCRS, Melnick e Banrisul.