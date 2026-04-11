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Quem é Lucas Inutilismo? Músico soma mais de 11 milhões de seguidores com vídeos de humor

Youtuber relembra início da carreira, fala sobre crescimento nas redes e analisa impacto de plataformas como o TikTok na produção de conteúdo

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