Quem é Lucas Inutilismo? Músico soma mais de 11 milhões de seguidores com vídeos de humor

O músico e youtuber Lucas Vinícius da Silva, conhecido como Lucas Inutilismo, é o entrevistado do episódio desta semana do RivoTalks, em parceria com GZH. O programa é apresentado por Gabriel Sant'Ana Wainer e Cecilia Flesch.

Natural de São Paulo, o criador de conteúdo começou no YouTube há mais de uma década e se destacou por fazer vídeos de humor. Atualmente, o canal reúne quase seis milhões de inscritos, enquanto suas redes sociais somam mais de 11 milhões de seguidores.

Na entrevista, Lucas relembra o início da carreira, comenta os trabalhos antes da fama e fala sobre como lidou com o crescimento na internet. Ele atribui parte do sucesso à forma espontânea com que construiu sua trajetória, sem seguir estratégias voltadas a algoritmos:

- Eu acho que isso vem de um lugar de relacionamento, talvez por conta dessa mediocridade, talvez até dessa simplicidade, e de uma fórmula muito sem fórmula de conduzir as coisas. Sempre tive vontade de fazer as coisas de maneira muito orgânica, sem um grande método por trás - comenta.

A conversa também aborda as transformações no ambiente digital nos últimos anos. Lucas acredita que a velocidade das mudanças aumentaram significativamente, especialmente após a pandemia e com a popularização de plataformas de vídeos curtos.

- Hoje em dia a régua é outra, a regra é outra, e isso é muito potencializado por esses canais e conteúdo mais rápidos. O TikTok mudou completamente o planeta, a maneira como você consome conteúdo, como você cria conteúdo - reflete.

Com mais de uma década de atuação, o youtuber destaca que a longevidade na internet não depende apenas de visibilidade, mas da capacidade de adaptação. Segundo ele, muitos criadores passam por ascensões rápidas, mas não conseguem se manter ao longo do tempo.