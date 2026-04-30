PC Siqueira: perícia contesta laudo de suicídio e diz que youtuber foi assassinado

Youtuber foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo, em dezembro de 2023. @pecesiqueira / Instagram / reprodução

Uma análise técnica contratada pela família do influenciador digital Paulo Cezar Goulart Siqueira, conhecido como PC Siqueira, indica que ele pode ter sido vítima de homicídio dentro do apartamento onde morava, na zona sul de São Paulo. O youtuber foi encontrado morto em dezembro de 2023, aos 37 anos.

De acordo com o g1, o parecer concluído em março de 2026 questiona os laudos do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC), que haviam apontado, em 2025, morte por suicídio por enforcamento com uma cinta de catraca.

De acordo com o documento elaborado pelo perito particular Francisco João Aparício La Regina, a causa da morte teria sido asfixia provocada por um fio fino, possivelmente de fones de ouvido. As marcas no pescoço seriam incompatíveis com a cinta encontrada inicialmente no local, por serem mais estreitas.

O fio citado no parecer foi recolhido posteriormente pelos advogados da família e entregue à Polícia Civil. A defesa sustenta que o objeto pode ser compatível com as lesões identificadas no corpo do influenciador.

Diante das divergências entre os laudos, o Ministério Público determinou o envio do fio ao IML e ao IC para uma nova análise. A comparação será feita com base em fotografias do corpo, já que não é mais possível realizar exumação.

No fim de 2025, a Justiça autorizou a continuidade das investigações, após pedido do Ministério Público. Embora o inquérito tenha sido inicialmente concluído como suicídio, o arquivamento não foi homologado.

A Promotoria apontou inconsistências em laudos e depoimentos, o que levou à apuração de outras hipóteses, como instigação ao suicídio, homicídio com simulação e omissão de socorro. Até o momento, não há suspeitos formalmente identificados.

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Depoimentos e reconstituição

A ex-namorada de PC, Maria Luiza Lopes Watanabe, afirmou à polícia que presenciou o momento em que ele se enforcou e que tentou ajudá-lo, sem sucesso. Segundo depoimento, ela saiu do apartamento pedindo socorro. Uma vizinha relatou que encontrou o influenciador pendurado com a cinta e cortou o objeto para tentar salvá-lo, após acionar a Polícia Militar.

A Polícia Técnico-Científica realizou uma reconstituição em janeiro de 2026 no prédio onde o influenciador vivia, no bairro Campo Belo. Maria Luiza não participou. Dias depois, ela e a vizinha foram ouvidas em acareação por videoconferência para esclarecer divergências sobre o horário dos fatos.

A defesa de Maria Luiza, representada pela advogada Clarissa Azevedo, afirma que não há elementos que indiquem responsabilidade da cliente. Em nota, ela sustenta que os laudos oficiais apontam suicídio e que pareceres particulares não têm o mesmo grau de imparcialidade. A advogada também destaca que não existe acusação formal contra Maria Luiza e que a investigação tramita sob sigilo.

Quem foi PC Siqueira

PC Siqueira foi um dos pioneiros na produção de conteúdo digital no Brasil, com destaque no YouTube e passagens pela televisão, incluindo a MTV.

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Antes de morrer, ele chegou a ser investigado por suspeita de envolvimento com material de abuso sexual infantil, após vazamento de mensagens em 2020. Exames posteriores não identificaram conteúdo ilegal em seus dispositivos, e o influenciador sempre negou as acusações.

Após a morte, o procedimento foi encerrado por extinção da punibilidade. A família informou que trabalha na produção de uma série documental sobre a trajetória do criador de conteúdo.

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).

Você também pode buscar atendimento na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no telefone 192, ou em um dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Estado. A lista com os endereços dos CAPS do Rio Grande do Sul está neste link.

Buscas no Google Trends

O nome de PC Siqueira apareceu no Google na manhã desta quinta-feira (30). Foram mais de 200 buscas nas últimas horas, resultando em 200% no interesse dos usuários.

Youtuber apareceu nas buscas no Google. Google Trends / Reprodução



