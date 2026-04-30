Novo episódio de "Inesperadas" discute planejamento financeiro e relação das mulheres com o dinheiro; assista

Alice Bastos Neves e Rodaika apresentam o "Inesperadas". Grupo RBS / Divulgação

As pessoas falam pouco sobre dinheiro, e talvez esse seja o problema. No segundo episódio de Inesperadas, que será lançado nesta quinta-feira (30), às 19h, no YouTube e no Spotify, Alice Bastos Neves e Rodaika encaram o tema sem tabu.

O debate parte da pergunta: "Sonhar é fácil, e realizar?". As apresentadoras conversam com uma especialista em finanças sobre sonhos, planejamento e como se organizar financeiramente para torná-los possíveis.

O episódio também aborda a relação das mulheres com o dinheiro, como isso impacta vidas e traz dicas práticas para construir uma relação mais inteligente e funcional com seus recursos.

Assista ao episódio:





Temporada terá oito episódios

Inesperadas é o novo projeto de entretenimento do Grupo RBS. A série parte de um encontro improvável entre Alice Bastos Neves e Rodaika para gerar conversas sobre o universo feminino com leveza, autenticidade e sem roteiro.

A primeira temporada terá oito episódios, com lançamentos semanais às quintas-feiras, às 19h, nos perfis oficiais do programa no YouTube e no Spotify. Bastidores e conteúdos exclusivos podem ser acompanhados nos perfis @canalinesperadas no Instagram e no TikTok.