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Novo episódio de "Inesperadas" discute planejamento financeiro e relação das mulheres com o dinheiro; assista

Alice Bastos Neves e Rodaika conversam com uma especialista em finanças, que traz dicas práticas de como construir uma relação mais inteligente com as finanças

Zero Hora

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