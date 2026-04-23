"Inesperadas", novo projeto do Grupo RBS, estreia nesta quinta-feira com Alice Bastos Neves e Rodaika; assista

Em "Inesperadas", Alice Bastos Neves (E) e Rodaika (D) exploram temas do cotidiano das mulheres. Edu Defferrari / Especial

Nem tudo sai como planejado — e ainda bem. É a partir dessa premissa que Inesperadas, programa em vídeo comandado por Alice Bastos Neves e Rodaika, estreia nesta quinta-feira (23), às 19h. O novo projeto do Grupo RBS propõe um espaço de conversas leves e despretensiosas sobre o universo feminino.

A primeira temporada terá oito episódios, com lançamentos semanais às quintas-feiras, às 19h, nos canais oficiais do programa no YouTube e no Spotify. Bastidores e conteúdos exclusivos podem ser acompanhados nos perfis no Instagram e no TikTok.

Episódio de estreia

No primeiro episódio (assista acima), o tema não poderia ser outro: o inesperado e a forma como ele muda caminhos e transforma o cotidiano. Afinal, muitas vezes, é justamente aquilo que não estava previsto que provoca grandes viradas.

A dupla recebe a jornalista gaúcha Tânia Carvalho para uma troca franca a partir da pergunta: "O que de mais inesperado aconteceu e mudou a tua vida?".

A dinâmica, assim como toda a temporada, conta com a participação de Mocita Fagundes, diretora do projeto, que também entra em cena para interagir com as apresentadoras ao longo dos episódios.

O público passa a integrar a conversa por meio das enquetes do quadro Ouvi Dizer. Já no encerramento, o Inesperadonas apresenta histórias e trajetórias de mulheres 60+ que se tornaram referência em suas áreas de atuação.

Provocando diálogos

Boas trocas costumam nascer do improvável. É desse lugar que surge também a união das duas apresentadoras, que têm trajetórias distintas: Alice, à frente do Globo Esporte RS, da RBS TV, e Rodaika, integrante do Pretinho Básico, da Atlântida.

Conectadas pelo desejo comum de provocar diálogos, elas exploram ao longo dos programas diferentes temas do cotidiano das mulheres a partir de suas próprias vivências.