Hot Wheels anuncia espetáculo em Porto Alegre e em outras três capitais; veja datas

O espetáculo Hot Wheels Monster Trucks Live confirmou sua passagem pelo Brasil em 2026. Com apresentações confirmadas em Porto Alegre, Curitiba, Brasília e São Paulo, o evento promete trazer ao país a experiência visual das máquinas gigantes brilhando no escuro pela primeira vez.
Além das manobras dos caminhões mais icônicos da marca, como o Mega Wrex, Tiger Shark e Gunkster, o evento oferece uma imersão completa para o público, que poderá conferir de perto as competições.
Confira as datas do evento
- 08/08 — Em Porto Alegre, no Jockey Club (sessões: 11h30 min e 18h30min)
- 15/08 — Em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski (sessões: 11h30min e 18h30min)
- 22/08 — Em São Paulo, na Arena Mercado Livre Pacaembu (sessão: 11h30min)
- 29/08 — Em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha (sessão: 11h30min)
O evento ainda conta com um pré-show às 9h e a possibilidade de ingressos VIP, que garantem o acesso do público ao evento às 9h45min para as sessões às 11h30min.
Para as sessões às 18h30min, o pré-show ocorre às 16h e o acesso VIP é às 16h45min.
Quanto custam os ingressos?
Os ingressos podem ser adquiridos através do site oficial do evento e variam por local e sessão.
Ainda não há informações sobre os preços no Brasil, mas a estimativa, com base nos custos em dólar, é que os ingressos regulares custem em torno de R$ 275 e os VIPs R$ 675.
