Grupo RBS apresenta o projeto "Inesperadas" em noite de lançamento na ATL House

Evento na ATL House nesta quarta-feira (22) marcou o lançamento do programa "Inesperadas". Enzo Hofmann / Especial

O Grupo RBS realizou na noite desta quarta-feira (22) o lançamento de Inesperadas, novo projeto de entretenimento comandado pelas comunicadoras Alice Bastos Neves e Rodaika, voltado ao universo feminino. O evento reuniu parceiros de mercado, líderes da RBS e influenciadores na ATL House, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre.

A temporada de estreia terá oito episódios, lançados semanalmente às quintas-feiras, às 19h, no canal oficial do programa no YouTube e no Spotify. O primeiro vai ao ar nesta quinta (23).

O clima do evento estava em sintonia com o formato do Inesperadas: descontraído e com roteiro guiado pela espontaneidade. No palco, Alice e Rodaika reproduziram a dinâmica do programa e conduziram a noite com a mesma leveza que marca o projeto. Um jogo de cartas com mensagens personalizadas provocou os convidados a compartilhar experiências conectadas aos temas de cada episódio.

As comunicadoras detalharam aos presentes como surgiu a ideia do projeto, há dois anos, e o percurso até chegar ao formato final.

Espaço de escuta e troca

Alice Bastos Neves, a gerente de Produto Entretenimento do Grupo RBS Myla Jardim e Rodaika participaram do evento. Enzo Hofmann / Especial

O nome Inesperadas é uma brincadeira com o encontro fora do óbvio entre duas trajetórias distintas — Alice, à frente do Globo Esporte RS, da RBS TV, e Rodaika, integrante do Pretinho Básico, da Atlântida —, do qual surgiu o desejo de criar um espaço de troca genuína entre mulheres.

Ao ouvir a história de uma seguidora convidada que viajou 500 quilômetros sozinha para estar no evento, Alice destacou:

— Às vezes, a gente se preocupa tanto com número em rede social, né? Mas isso é relação verdadeira, comunidade mesmo. Tenho certeza que Inesperadas vai emocionar, conectar, gerar identificação. É um espaço nosso de escuta e de troca.

Realização de um sonho

A cada semana, temas do cotidiano das mulheres serão abordados no programa a partir das vivências das apresentadoras. O público também entrará na conversa no quadro Ouvi Dizer. Já o Inesperadonas encerrará cada episódio com histórias de mulheres 60+ que são referência em suas áreas.

— Estamos realizando um sonho que começou lá em 2024 a partir de um desejo de nós duas e que deu certo porque encontramos uma equipe que abraçou a ideia. São oito episódios com temas diferentes, mas nos quais a protagonista é sempre a mesma: a conversa — reforçou Rodaika.

Episódios exibidos na RBS TV

Depois da estreia nas plataformas digitais, nesta quinta-feira, quatro episódios serão exibidos semanalmente na RBS TV a partir de 7 de maio.

— Cada vez mais, o ecossistema digital da RBS busca fortalecer comunidades. O Inesperadas é um projeto que nasceu de conversas reais e que foi pensado, produzido, vendido e comunicado por mulheres. Acreditamos muito no poder do universo feminino. E, para isso, nada melhor do que juntar duas das maiores e melhores comunicadoras do Rio Grande do Sul — frisou Myla Jardim, gerente de Produto Entretenimento do Grupo RBS, ao ser chamada ao palco pelas apresentadoras.

A direção é de Mocita Fagundes, que participou do evento de forma especial. Em vídeo gravado de Paris, onde está em lua de mel, a diretora mandou seu recado para o público presente e para as apresentadoras, destacando o orgulho que sente por fazer parte do Inesperadas.