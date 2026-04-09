Freida McFadden, autora de "A Empregada", revela a sua identidade: "Nada a esconder"

Freida McFadden é, na verdade, Sara Cohen. Reprodução / @fmcfaddenauthor / Instagram / bookpage.com

Freida McFadden finalmente revelou sua identidade ao público, 13 anos depois da publicação de seu primeiro livro, The Devil Wears Scrubs (O Diabo Veste Pijamas Cirúrgicos, em português). Também autora do best-seller A Empregada, McFadden contou em entrevista ao USA Today que, na verdade, é uma médica que trata distúrbios cerebrais e se chama Sara Cohen.

Cohen afirmou que decidiu escrever sob um pseudônimo para que sua carreira como escritora não atrapalhasse sua atuação no hospital em que trabalha. Na entrevista, ela disse que é "uma pessoa real, tenho uma identidade e não tenho nada a esconder".

Motivo por trás da revelação

A escritora confessou que, originalmente, planejava revelar sua identidade apenas após se afastar completamente do trabalho médico. Desde 2023, após o sucesso de A Empregada, ela passou a dar plantões no hospital apenas uma ou duas vezes por mês.

Cohen revelou, porém que seus colegas acabaram descobrindo sua faceta de escritora. Sara contou que "eles foram muito legais em relação ao meu disfarce". Agora, a escritora se cansou de manter sua identidade em segredo para o restante do público.

"Estou num ponto da minha carreira em que me cansei de (minha identidade) ser um segredo", disse. A autora complementou estar "cansada das pessoas debatendo se sou uma pessoa real ou se são três homens (escrevendo por mim)".

Além disso, Cohen também falou sobre a sobrecarga que sentia ao lidar com as duas identidades. Contudo, ela garante que segue sendo a mesma escritora de sempre e quer que os fãs sigam a tratando pelo pseudônimo de Freida McFadden.

A autora reitera que, apesar de não ter dito o nome verdadeiro até agora, ela sente que "compartilhei quem sou o tempo todo e tudo o que disse (aos fãs e à imprensa) é verdade". Ela complementou, afirmando que "sempre fui honesta com meus leitores".

Cohen ainda disse que usa óculos e que sua escolha por aparecer em público com perucas não era uma tentativa de manter o mistério, mas sim porque ela "não fazia ideia de como pentear o cabelo".

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