Alice Bastos Neves e Rodaika como você nunca viu: novo programa traz conversas "sem filtro" entre as comunicadoras

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Alice Bastos Neves e Rodaika apresentam o "Inesperadas", novo programa do Grupo RBS. Edu Defferrari / Divulgação

O encontro de duas trajetórias consolidadas na comunicação gaúcha deu origem a um projeto que promete ser o novo refúgio de conversas autênticas para o público feminino. Inesperadas, o novo programa do Grupo RBS, une Rodaika e Alice Bastos Neves em um formato pensado para abraçar a vulnerabilidade e a troca de experiências.

O primeiro episódio do programa estará disponível no YouTube e no Spotify a partir das 19h desta quinta-feira (23). Novos capítulos serão lançados a cada semana nos perfis oficiais do programa.

Quatro dos oito episódios que integram a primeira temporada serão exibidos também na RBS TV nos dias 7, 14, 21 e 28 de maio, levando o projeto nativo do streaming para a televisão — onde, na verdade, começou a ser gestado. Segundo Rodaika, o pontapé inicial foi dado em uma conversa rápida entre ela e Alice nos corredores da RBS TV.

Como surgiu a ideia

Na ocasião, a comunicadora da Atlântida falou sobre o desejo de integrar um projeto que permitisse trocas mais próximas com o público feminino. Descobriu que Alice vinha desejando a mesma coisa, e as duas se comprometeram a não deixar a ideia morrer.

— Fizemos até uma selfie, que postamos nas redes como "dia um". Tínhamos convicção de que aquela conversa resultaria em algo — lembra Rodaika. — Eu vinha pensando em produzir algo que tivesse afinidade com o meu momento de vida atual, como aconteceu lá atrás com o Patrola. Sem eu saber, a Alice também pensava nisso. As duas, dentro de seus universos, tinham a mesma vontade — explica.

Alice lembra que a "conversa de corredor" ocorreu há mais de dois anos, o que evidencia o esmero por trás do planejamento de Inesperadas — que, para ela, está ganhando o mundo no melhor momento possível.

— Às vezes temos pressa, queremos acelerar tudo, e esse é um baita recado de que precisamos esperar o momento das coisas. O nosso tempo de colocar esse projeto na rua chegou, e toda a equipe se envolveu de verdade, com entrega e com todo o coração. Estamos muito realizadas e esperamos que as pessoas sintam isso — diz Alice.

Trocas sinceras

No programa, Alice e Rodaika conversam sobre temas que atravessam a vida das mulheres. Edu Defferrari Fotografia / Especial

Diferentemente do que o público está acostumado a ver das duas comunicadoras, Inesperadas não é um programa de entrevistas, tampouco um programa de televisão tradicional. São duas amigas conversando de peito aberto sobre temas que atravessam a vida delas e de todas as mulheres, sem filtros ou roteiros prontos.

Para Alice, que tem sua carreira calcada no universo do jornalismo esportivo, o projeto abre uma nova janela profissional. É também uma oportunidade de se relacionar com o público de uma forma ainda mais aberta e pessoal, como pede a proposta do programa.

— Eu estou inteira ali, dando a minha opinião junto com a Rodaika, contando as minhas histórias e buscando me colocar ao lado das mulheres que estarão nos assistindo. Espero que elas nos vejam como comunidade e entendam, cada vez mais, o poder de mulheres que se unem para conversar, criar, trabalhar, inventar e mudar as coisas.

Rodaika frisa que "o objetivo não é ensinar nada", mas compartilhar pontos de vista, refletir coletivamente e trocar de experiências que, no fim, podem ajudar todas a crescerem, inclusive ela e Alice:

— As curvas emocionais são grandes: vamos do choro à gargalhada facilmente. É um programa que convida para uma reflexão mais profunda, em um cenário que remete ao conforto de casa, chamando a espectadora para entrar na conversa conosco. Queremos construir algo na contramão da lógica atual de consumo rápido e superficial de conteúdo.

Dupla que deu certo

Embora tenham dividido coberturas pontuais na RBS TV, Alice e Rodaika nunca haviam trabalhado, de fato, juntas. Mas a união "inesperada" das duas não poderia ter dado mais certo. Rodaika conta que, ainda nos pilotos do programa, a química entre elas ficou evidente:

— Como não há roteiro, a responsabilidade recai toda sobre a nossa conversa. Mas, desde o primeiro momento, fluímos muito bem juntas. Nós sempre tivemos muita admiração uma pela outra, porém, não nos conhecíamos de maneira íntima. Então, o programa também traz a dinâmica de duas mulheres que estão se reconhecendo.

Alice diz que a oportunidade de se aproximar de Rodaika, bem como de identificar similaridades entre elas, tem sido um presente:

— Conheci de perto uma mulher que enfrentou grandes desafios e sabe fortalecer outras de um jeito leve. Temos em comum essa busca pela leveza e a crença na força do trabalho. O que era admiração à distância virou uma admiração próxima e profunda.

Para além da conversa

Primeiro episódio do programa estará disponível no YouTube e no Spotify a partir das 19h desta quinta-feira (23). Edu Defferrari Fotografia / Especial

Além das trocas entre as apresentadoras, o programa abrirá espaço para a participação do público e, a cada episódio, contará histórias de mulheres 60+, protagonistas do quadro Inesperadonas.

— É muito emocionante ouvir essas mulheres, porque precisamos reconhecer e valorizar as trajetórias que nos antecedem — comenta Alice. — A gente olha pouco para o etarismo e para os aprendizados de quem já viveu mais do que a gente e tem tanto a colaborar. Então, ouvir essas histórias é um aprendizado e uma forma de buscar uma sociedade mais igual em todos os termos, inclusive geracional.

Outro diferencial do projeto é a participação de Mocita Fagundes, conhecida pelo trabalho na área publicitária. A ideia era que ela trouxesse um olhar técnico para o programa, garantindo, sobretudo, um alto padrão estético e visual. Contudo, Mocita acabou se tornando parte da dinâmica do Inesperadas.

— Ela atua como uma diretora interativa: nos provoca, traz questões e dá direcionamentos muito legais para a nossa conversa. É algo que as pessoas vão olhar e perceber que foi feito com muito profissionalismo e cuidado — conta Rodaika, revelando o que espera da estreia. — Estou muito confiante de que é um produto que estava faltando para o público feminino. Não sei se já tive tanta expectativa em outra estreia como tenho nesta.