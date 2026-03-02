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Difícil deve ser afinar...
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Guitarra de sete metros de altura e quase 500 quilos vira atração em Montenegro: "Ponto turístico"

Escultura foi criada por serralheiro para celebrar novo momento de uma loja de instrumentos musicais; modelo replica uma guitarra Strinberg Les Paul

Carlos Redel

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