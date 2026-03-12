Fernanda Montenegro é homenageada com o 1º Prêmio Voz da Terra, que reconhece nomes ligados às Missões Jesuíticas

O troféu será entregue pessoalmente à artista no Rio de Janeiro nos próximos meses. Divulgação / refeitura de São Miguel das Missões

A atriz Fernanda Montenegro foi a grande homenageada, na noite de quarta-feira (11), na sessão especial que marcou o anúncio da edição 2026 da Mostra de Cinema das Missões, em São Miguel das Missões, no Noroeste do RS. Durante o evento, foi entregue pela primeira vez o Prêmio Voz da Terra, criado para reconhecer personalidades ligadas à história cultural da região.

A artista, que há décadas narra o espetáculo "Som e Luz", atração tradicional das Missões Jesuíticas, foi escolhida como a primeira destinatária da honraria.

O prêmio foi concebido pelo artista missioneiro Irineu Garcia. Divulgação / Prefeitura de São Miguel das Missões

Considerada uma das idealizadoras do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, ela não pôde participar presencialmente do evento. Contudo, a atriz enviou uma carta, lida pela Secretária de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

O troféu será entregue pessoalmente à artista no Rio de Janeiro nos próximos meses.

O prêmio foi concebido pelo artista missioneiro Irineu Garcia, nascido em São Luiz Gonzaga. Conhecido por trabalhos que dialogam com os símbolos e a natureza da região, Garcia desenvolveu a escultura a partir de uma pedra missioneira.

Edição especial pelos 400 anos das Missões

A Mostra de Cinema das Missões voltará a transformar as ruínas da catedral de São Miguel Arcanjo em sala de cinema a céu aberto entre 29 de outubro e 1º de novembro.

A edição celebra os 400 anos da presença jesuítica no sul do Brasil e contará com quatro sessões gratuitas, exibindo curtas-metragens do Brasil e do exterior com temas como convivência entre culturas, preservação ambiental e migrações.

O evento acontece dentro de um Patrimônio Mundial reconhecido pela Unesco, em parceria com o Iphan. A estrutura montada entre as paredes de pedra permite que o público assista aos filmes em cadeiras instaladas especialmente para as sessões, com a tela posicionada diante das ruínas.