Demi Moore publica fotos inéditas de Bruce Willis com a neta em aniversário de 71 anos

A atriz Demi Moore publicou uma homenagem ao ex-marido, Bruce Willis, que completou 71 anos nessa quinta-feira (19). Nas redes sociais, ela compartilhou uma foto do ator ao lado da neta, Louetta Willis, filha de Rumer, primogênita dos dois.
Na legenda da publicação, Demi fez referência a música All You Need Is Love, do The Beatles: "Tudo o que você precisa é amor. Parabéns, BW".
Declarações recentes sobre saúde
Recentemente, a atriz falou sobre o estado de saúde de Willis durante participação no podcast de Oprah Winfrey, ao lado de Emma Heming, atual esposa do ator.
Bruce Willis foi diagnosticado com afasia em 2022, e demência frontotemporal, em 2023.
Durante a conversa, Demi comentou sobre as mudanças na condição do ex-marido e destacou a importância de lidar com o momento presente:
— Se você ficar revivendo o que foi perdido, só cria ansiedade e tristeza. Quando você permanece presente, ainda há muito dele ali. Talvez não seja verbal, mas é belo dentro das possibilidades.
Bruce Willis é pai de cinco filhas. Do casamento com Demi Moore, entre 1987 e 2000, nasceram Rumer Willis, Scout Willis e Tallulah Willis. Com Emma Heming, o ator teve outras duas filhas: Mabel Ray Willis e Evelyn Penn Willis.