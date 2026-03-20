Demi Moore publica fotos inéditas de Bruce Willis com a neta em aniversário de 71 anos

Ator ao lado da neta, Louetta Willis, filha de Rumer. @demimoore / Instagram / Reprodução

A atriz Demi Moore publicou uma homenagem ao ex-marido, Bruce Willis, que completou 71 anos nessa quinta-feira (19). Nas redes sociais, ela compartilhou uma foto do ator ao lado da neta, Louetta Willis, filha de Rumer, primogênita dos dois.

Na legenda da publicação, Demi fez referência a música All You Need Is Love, do The Beatles: "Tudo o que você precisa é amor. Parabéns, BW".

Declarações recentes sobre saúde

Recentemente, a atriz falou sobre o estado de saúde de Willis durante participação no podcast de Oprah Winfrey, ao lado de Emma Heming, atual esposa do ator.

Bruce Willis foi diagnosticado com afasia em 2022, e demência frontotemporal, em 2023.

Durante a conversa, Demi comentou sobre as mudanças na condição do ex-marido e destacou a importância de lidar com o momento presente:

— Se você ficar revivendo o que foi perdido, só cria ansiedade e tristeza. Quando você permanece presente, ainda há muito dele ali. Talvez não seja verbal, mas é belo dentro das possibilidades.