Cultura e Lazer

Após recurso

Leo Lins é absolvido e tem condenação à prisão revertida pela Justiça Federal

O vídeo que gerou a condenação do humorista, produzido em 2022, mostra o show "Perturbador" no qual ele fez uma série de declarações contra minorias

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

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