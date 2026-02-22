Ator Herson Capri sofre infarto e cancela apresentações

Henri Capri participava da peça "Sabedoria dos Pais", em São Paulo. Caio Gallucci / Divulgação

Neste domingo (22), a equipe de Herson Capri, 74 anos, cancelou sua agenda de shows para esta semana após o ator sofrer um infarto. Ele se apresentava no Teatro Bradesco, em São Paulo, com a peça A Sabedoria dos Pais.

A informação foi confirmada em comunicado divulgado nas redes sociais do artista. Segundo sua equipe, Capri passa bem, mas deve cumprir orientação médica e ficar afastado dos palcos nos próximos dias.

"O ator sofreu um infarto, mas já se encontra completamente recuperado e passa bem. No entanto, por orientação e protocolos médicos, foi recomendado que ele não realize apresentações nestas datas, priorizando sua plena recuperação e segurança", informa trecho do comunicado pela assessoria de Capri no Instagram.

Segundo o texto, as sessões da peça programadas para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, foram adiadas para 5 de março.

A produção de Sabedoria dos Pais agradeceu as mensagens de apoio enviadas pelos fãs e reforçou que a prioridade é a saúde do ator.