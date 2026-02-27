Grupo RBS anuncia parceria com RivoStudio e amplia atuação no streaming com atrações como “RivoNews”

Da esquerda para a direta, Theo Fava, Manuela Musitano, Gabriel Wainer, Cecilia Flesch e Thiago Vidal. Camaleão Biz / Divulgação

O Grupo RBS anunciou uma parceria estratégica com o RivoStudio, rede de distribuição digital com foco em entrevistas e formatos autorais. Combinando noticiário, curadoria e análise, os programas “RivoNews”, “RivoTalks” e “Rivo18+” passam a integrar o portfólio de streaming da RBS a partir de março.

Esse movimento marca mais um passo na estratégia de arquitetura aberta para os produtos digitais da empresa, ampliando públicos e impulsionando novos conteúdos, experiências e oportunidades comerciais além do Rio Grande do Sul.

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Com mais de 4 milhões de visualizações mensais e quase 200 mil inscritos no YouTube, o RivoStudio se soma ao portfólio de mais de 40 programas em streaming da RBS, que conta com mais de 16 milhões de visualizações por mês. A partir da parceria, serão desenvolvidas novas iniciativas.

— A parceria com o RivoStudio reforça nossa estratégia de ampliar o ecossistema digital da RBS com conteúdos relevantes, que dialoguem com novos hábitos de consumo e fortaleçam ainda mais a conexão com o público. Diversificar as comunidades com as quais conversamos é o objetivo de um modelo de negócio mais fluído, mais digital. Abre novas oportunidades para marcas e parceiros em formatos multiplataforma para darmos continuidade ao nosso crescimento digital — afirma Tiago Cirqueira, diretor-executivo de Produto Digital da RBS.

O RivoStudio foi criado em 2023 com o propósito de entregar ao público informação com contexto e estimular um debate público mais qualificado, respeitando divergências e aprofundando temas complexos —sempre com leveza, mas sem perder a credibilidade.

Com direção de Thiago Vidal e produção de Theo Fava, os programas são apresentados diretamente de São Paulo pelos jornalistas Gabriel Sant'Ana Wainer, Cecilia Flesch e Manuela Musitano. Wainer e Cecília acumulam experiência de suas passagens por veículos como TV Globo, Globo News e Estadão, enquanto Manuela foi para frente das câmeras após uma trajetória em relações públicas, produção e edição. Desde março de 2025, Wainer faz parte do time de comunicadores do Grupo RBS, com uma coluna diária em GZH, atuação na bancada do Timeline, programa matinal da rádio Gaúcha, e apresentação do programa de streaming de GZH Andei Pensando.

As atrações do RivoStudio contam com a credibilidade e o bom humor de seus apresentadores. Enquanto “RivoNews” faz um resumo semanal de notícias, o “RivoTalks” exibe entrevistas com profundidade e o “Rivo18+” traz conversas sobre relacionamento e comportamento.