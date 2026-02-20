Dedé Santana é internado em Goiânia

Dedé Santana integra o time do "Espetáculo Abracadabra". Reprodução / Instagram: @dedesantanaoficial

O humorista Dedé Santana, de 89 anos, foi internado nesta sexta-feira (20) no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira de Goiás (Hugol). A notícia foi dada em nota pela produção do Espetáculo Abracadabra, integrado pelo artista. As informações são do g1.

Segundo a nota, Dedé acordou indisposto e foi encaminhado ao hospital por precaução, onde ficará em observação enquanto aguarda o resultado de exames.