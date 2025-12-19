Turnê "Dominguinho" estreia em Porto Alegre com João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

O cantor João Gomes trouxe pela primeira vez a turnê "Dominguinho" a Porto Alegre, com apresentações nesta quinta-feira (18) e sexta-feira (19). O artista se une a Mestrinho e Jota.pê em um projeto que marca o encontro de artistas de origens e gerações distintas, com o objetivo de resgatar a simplicidade como elemento central da música.

A ideia que começou como um projeto gravado em clima de roda entre amigos ganhou formato de turnê nacional. No palco, o repertório une gêneros musicais, mantendo o diálogo com o forró e o piseiro, marcas da trajetória de João Gomes.

— Para nós é um privilégio poder vir pra cá, ainda mais com dois (shows) assim, com a casa nos esperando. Quando eu soube que ia vir pra Porto Alegre, eu dei pulos de alegria. Mas aí quando eu soube que tinha outra data, que foi adicionada depois, eu falei "Caramba! Que loucura" — afirma João Gomes.

A primeira passagem do artista por Porto Alegre ocorreu durante a turnê Luan City, realizada em um estádio. Na ocasião, ele relata ter se surpreendido com o público local, que cantava em coro desde as atrações anteriores, reforçando a força e a receptividade da plateia gaúcha.

— O lance da gente vir com um projeto nosso, projeto único, acho que é muito mais especial — finaliza o artista.

Com 12 faixas, o setlist traz canções autorais e versões de clássicos revisitados, como "Pontes Indestrutíveis", do Charlie Brown Jr.

Essa união de estilos e linguagens também despertou interesse acadêmico. A profissional de Relações Públicas Laura Ancina, de 27 anos, desenvolveu seu trabalho de conclusão de curso a partir da trajetória de João Gomes.

Intitulado "A ascensão do piseiro no mainstream: estudo de caso do gênero musical que rompe a barreira da regionalidade e o consumo artístico de João Gomes no Estado do Rio Grande do Sul", o trabalho teve uma cópia entregue em mãos ao artista durante a passagem da turnê por Porto Alegre.

— O que me instigou foi exatamente ele se mostrando como artista, as projeções, as escolhas, eu achei sempre tudo muito redondo, então por isso que eu escolhi. E eu terminei me tornando fã dele, uma pessoa que eu tenho vontade de dar um abraço e dizer: "cara, tu é muito legal". E ele é um artista que une todas as tribos, todas as idades. Então, é um sentimento de realização muito forte — conta Laura.

Ao longo do show, a cenografia e a dinâmica de palco criam um clima de proximidade, inspirado em festas populares e encontros informais, reforçando referências do forró nordestino.

A passagem por Porto Alegre integra a agenda nacional da turnê "Dominguinho", que segue por diferentes capitais brasileiras.