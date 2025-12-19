Cultura e Lazer

Noite de forró
Notícia

Turnê "Dominguinho" estreia em Porto Alegre com João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Projeto musical reúne diferentes gerações e estilos, com shows na capital gaúcha e setlist de 12 faixas

Kizzy Abreu

