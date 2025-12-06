Cultura e Lazer

Orgulho da cidade
Notícia

"Tem a volta para a direita, a esquerda e a reboladinha": conheça o cortadinho, dança que é patrimônio cultural de Alvorada

Nascida nos bailes da cidade nas décadas de 1960 e 1970, a coreografia é uma mistura de tango, valsa, bolero e passos originais

Carlos Redel

