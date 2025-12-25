Série "Olympo" é cancelada pela Netflix após uma temporada

A Netflix anunciou o cancelamento da série espanhola Olympo, lançada em junho de 2025. O drama era considerado uma das maiores apostas do streaming para o público jovem adulto.
Ambientada em um centro de alto rendimento, a trama mostra a rotina de jovens atletas apontados como promessas do esporte da Espanha, abordando dilemas emocionais e éticos.
Segundo a CNN Brasil, os primeiros rumores do cancelamento da série surgiram em dezembro. Informações de bastidores revelaram que os protagonistas Clara Galle e Agustín Della Corte não renovaram seus contratos.
Os boatos sobre a descontinuidade de Olympo ganharam mais força depois que os atores e a equipe técnica foram liberados para outros compromissos profissionais.
Boa aceitação do público
Apesar do cancelamento repentino, a série espanhola acumulou 113 milhões de horas assistidas desde a estreia e chegou a 117,7 milhões de visualizações completas. Durante cinco semanas consecutivas, Olympo se manteve no top 10 global da plataforma.
A produção também marcou presença em rankings diários de 78 países e permaneceu por mais de um mês entre os títulos mais vistos da Espanha.