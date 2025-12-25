Série "Olympo" é cancelada pela Netflix após uma temporada

Informações de bastidores indicavam que protagonistas Clara Galle e Agustín Della Corte não renovaram contratos. MATIAS URIS / NETFLIX / Divulgação

A Netflix anunciou o cancelamento da série espanhola Olympo, lançada em junho de 2025. O drama era considerado uma das maiores apostas do streaming para o público jovem adulto.

Ambientada em um centro de alto rendimento, a trama mostra a rotina de jovens atletas apontados como promessas do esporte da Espanha, abordando dilemas emocionais e éticos.

Segundo a CNN Brasil, os primeiros rumores do cancelamento da série surgiram em dezembro. Informações de bastidores revelaram que os protagonistas Clara Galle e Agustín Della Corte não renovaram seus contratos.

Os boatos sobre a descontinuidade de Olympo ganharam mais força depois que os atores e a equipe técnica foram liberados para outros compromissos profissionais.

Boa aceitação do público

Apesar do cancelamento repentino, a série espanhola acumulou 113 milhões de horas assistidas desde a estreia e chegou a 117,7 milhões de visualizações completas. Durante cinco semanas consecutivas, Olympo se manteve no top 10 global da plataforma.