Paolla Oliveira faz primeira aparição após término com Diogo Nogueira

Nesta terça-feira (23), a atriz Paolla Oliveira fez sua primeira aparição após anunciar o fim do relacionamento com Diogo Nogueira, na comemoração intimista do aniversário de 59 anos de Claudia Raia. O encontro reuniu nomes como Bianca Comparato, Fernanda Souza e Mariana Ximenes.

As imagens do momento foram compartilhadas pela aniversariante nas redes sociais. "Celebrando a chegada de mais um novo ciclo com meus amores", escreveu Claudia. Nos comentários, Paolla deixou uma mensagem para a amiga: "Parabéns, mama".