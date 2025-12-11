Live Painting antecipa Pipa Parade 2026 e aproxima público do processo criativo

Ler resumo

Barris de vinho são transformados em telas e instalações assinadas por artistas convidados no DC Navegantes. Renan Mattos / Agencia RBS

Um teaser do Pipa Parede 2026. Assim os organizadores do live painting (pintura ao vivo) definiram o evento que acontece até esta sexta-feira (12) no Shopping DC Navegantes, em Porto Alegre. Durante cinco dias, oito artistas trabalham em suas barricas.

Cada um recebeu um tema e trouxe sua identidade estética ao conceito “A Uva Sentida”, mote do próximo circuito do Pipa Parade. A ação permite ao público acompanhar de perto a criação das obras que farão parte da terceira edição da maior exposição de arte a céu aberto do Sul do Brasil.

Participaram da iniciativa os artistas plásticos: Ana Alice, Caru Brandi, Du Ribeiro, Erick Peres, Henrique Fagundes, Michel Au Hasard, Tatiana Sperhacke e Wagner Mello.

— Tem sido um desafio porque eu, pelo menos, não tinha essa experiência ainda, mas é um desafio muito positivo. É uma grande oportunidade estar aqui com tantos artistas que eu admiro — conta artista Caru Brandi.

O evento segue até esta sexta (12), das 9h às 18h, e é aberto ao público.

De olho em 2026

O live painting integra a agenda de ativações que antecedem o Pipa Parade 2026 e busca aproximar o público do processo criativo que, no ano que vem, estará espalhado por 21 cidades gaúchas de 12 de janeiro a 12 de março.

Idealizado pela Wine Locals em parceria com o governo do Rio Grande do Sul, o projeto tem a proposta de unir arte e enoturismo, transformando barris de vinho em telas e instalações assinadas por artistas convidados.

— Ano que vem a gente vai expandir ainda mais. Então, a nossa expectativa é passar de 2 milhões de turistas circulando pelas obras de arte e conhecendo essas criações — conta Matheus Vigel, diretor de Operações da Wine Locals.

A curadoria da Pipa Parade é assinada por Anna Mattos, Camila Proto e Daniela Giovana Corso, com gestão e produção artística de Ana Fagundes, sob patrocínio do governo do Estado.

— A gente vê que a experiência do vinho pode ser muito mais ampla do que uma simples garrafa. Uma garrafa tem toda uma história para contar, mas quando tu tem esse ambiente artístico e disruptivo em volta, ajuda muito a isso ser traduzido de uma forma bacana — afirma Vigel.

A mostra já é considerada a maior do gênero a céu aberto na América do Sul. Confira neste link o site do projeto.