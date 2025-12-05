5ª temporada de Stranger Things: quantos episódios faltam para o final?

Netflix dividiu o lançamento dos capítulos finais ao longo do ano. Divulgação / Netflix

Três novos episódios da quinta e última temporada de Stranger Things chegaram à Netflix na noite da quinta-feira (25), com grandes revelações e cenas emocionantes. As novas perguntas lançadas na reta final da produção devem ser respondidas no último espisódio, que chegará ao streamig em 31 de dezembro.

A última temporada foi separada em três volumes, todos disponibilizados às 22h (horário de Brasília), e agora resta ser lançado apenas o capítulo que encerra a saga dos moradores de Hawkins. A Netflix optou por dividir o lançamento dos capítulos finais ao longo do ano, prolongando a expectativa do público até o desfecho da trama.

Nas redes sociais, fãs da série não demoraram a reagir aos principais acontecimentos dos capítulos que já estão no ar. Entre memes, teorias e especulações, espectadores repercutiram nas redes sociais.

Calendário de lançamentos de Stranger Thinhs

Volume 1 — 26 de novembro

Episódio 1 – Missão de Resgate — 1h08min

— 1h08min Episódio 2 – O Desaparecimento de... — 54min

— 54min Episódio 3 – A Armadilha — 1h06min

— 1h06min Episódio 4 – Feiticeiro — 1h23min

Volume 2 — 25 de dezembro

Episódio 5 – Tratamento de Choque — cerca de 1h

— cerca de 1h Episódio 6 – A Fuga de Camazotz — aproximadamente 1h

— aproximadamente 1h Episódio 7 – A Ponte —aproximadamente 1h

Volume 3 — 31 de dezembro

Episódio 8 – O Mundo "Direito" — aproximadamente 2h

Confira algumas das principais novidades até agora. Mas atenção aos spoilers!

Volume 1

A narrativa é marcada por reviravoltas intensas. Vecna amplia sua ofensiva ao sequestrar crianças — entre elas Holly —, enquanto Eleven é capturada pelo governo e fica temporariamente sem seus poderes. Também é revelado que Max permanece viva, presa a uma dimensão mental ligada ao vilão, onde encontra pistas de que ainda existe uma possibilidade de escapar, reacendendo a esperança dos fãs.

Will volta a assumir um papel central na história ao ser confrontado diretamente por Vecna e descobrir que sempre fez parte de seu plano. A partir desse embate, ele desperta novas habilidades e consegue interferir na Mente Coletiva para conter o ataque dos Demogorgons, deixando evidente que sua participação será decisiva nos próximos episódios.

Volume 2

Nancy e Jonathan

No Mundo Invertido, Nancy (Natalia Dyer) e Jonathan (Charlie Heaton) entregaram uma das cenas mais emocionantes da temporada, confessando que guardavam segredos um do outro.

Alguns fãs ficaram em dúvida se seria mesmo um término do casal, mas os criadores da produção, Matt e Ross Duffer, confirmaram a informação à revista People.

Retorno de Max

A cena em que Max (Sadie Sink) é salva por Will (Noah Schnapp) enquanto ele está "invadindo" a mente de Vecna também repercutiu bastante, junto com o retorno da menina do coma e o reencontro com Lucas (Caleb McLaughlin).

Running Up That Hill (A Deal With God), canção de Kate Bush, continua sendo essencial para o arco da personagem.

Revelação sobre o Mundo Invertido

A revelação de que o Mundo Invertido é, na verdade, uma espécie de ponte entre duas dimensões foi um dos grandes plot twists dessa temporada.

Will se assumindo

Um dos grandes momentos do episódio 7 mostrou Will se assumindo gay para a toda a família e amigos.