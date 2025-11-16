Thiaguinho agita público de Porto Alegre na "Tardezinha" de calor deste sábado

Thiaguinho se apresentou no Beira-Rio. Danielly Oliveira / Grupo RBS

Histórico. Foi assim que o cantor Thiaguinho definiu o seu show no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, neste sábado. A apresentação integra a turnê Tardezinha 10 anos.

— Hoje é um dos dias mais especiais da minha carreira aqui no Rio Grande do Sul. Fazer show em um estádio sempre é muito representativo para mim — afirma Thiaguinho à Zero Hora.

De acordo com a organização do evento, quase 40 mil pessoas estiveram presentes no evento.

Com quase 5 horas de apresentação, Thiaguinho cantou músicas que fazem parte da sua carreira solo e no grupo Exaltasamba, além de canções de outros artistas de vários estilos musicais diferentes.

— Eu só tenho que agradecer ao público gaúcho por todo o carinho nesses 23 anos que a gente se conhece – diz o cantor.

Na abertura do show, Thiaguinho cantou a música "Querência Amada", de Teixerinha, com um chimarrão na mão. E suas homenagens ao Estado perduraram toda tarde com menções ao pagode gaúcho.

— O Rio Grande do Sul foi o primeiro lugar que gritou o meu nome num show, foi o primeiro lugar em que minhas músicas fizeram sucesso. Então, vir aqui é sempre especial — explica.

O show contou com a participação de Turma do Pagode e Bruno Diegues, ex-integrante do Jeito Moleque, que cantaram seus principais sucessos.

De volta após dois anos

Em 2023, na primeira passagem da Tardezinha pela Capital, Thiaguinho convidou Rodriguinho e Mr. Dan para estarem no evento.

Naquele ano, a professora Gabrielle Pires, 30 anos, estava presente no show e lembra que foi um dos melhores dias da sua vida. Fã de carteirinha, ela comprou o ingresso VIP e conseguiu ter uma visão privilegiada do show inteiro.

— Meu sonho mesmo é encontrar ele pessoalmente e poder dar um abraço, mas só de ver ele aqui já é muito bom — conta.