Cultura e Lazer

Com ingressos esgotados

Show de Kanye West em São Paulo é cancelado após revogação de Interlagos e alerta do Ministério Público

Apresentação do rapper enfrentava impasses desde que teve contrato vetado pela prefeitura. Produtora busca outra cidade para a apresentação

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS