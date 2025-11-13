"A voz é uma das coisas menos importantes": como se tornar um dublador? Goku, Cebolinha e Zara Ghufran ensinam a arte

Wendel Bezerra é a voz por trás de personagens como Goku e Bob Esponja. Wendel Bezerra / Arquivo Pessoal

A arte da dublagem combina técnica, criatividade e perseverança. Com as redes sociais, fãs de desenhos animados, filmes e jogos conseguiram se aproximar mais dos dubladores de seus personagens preferidos — e até mesmo conhecer os rostos por trás das vozes.

Um dos dubladores de sucesso nacional Wendel Bezerra, 51 anos, soma mais de dois miilhões de seguidores no Instagram e no TikTok. É a voz brasileira de personagens como Bob Esponja e Goku e do ator Robert Pattinson, em filmes como Crepúsculo e Batman.

— A voz é uma das coisas menos importantes para um dublador. Está lá em sexto, sétimo elemento. Porque precisa ser ator, ser atriz, tem que ter uma boa interpretação, uma boa dicção, uma boa leitura, tem que conseguir sincronizar e interpretar ao mesmo tempo, (tem que ter) disciplina de ficar no estúdio parado em frente ao microfone por horas. Então, muitas outras coisas chegam antes, até porque dublamos todo tipo de personagem — destaca.

Wendel começou a dublar aos cinco anos, quando ainda atuava no teatro. Também passou pela TV e radionovelas, até decidir, aos 22 anos, focar na dublagem, área em que mais se divertia como ator.

Formação

Silvana da Costa Alves nasceu em Porto Alegre e hoje mora em Canoas. Silvana da Costa Alves / Arquivo Pessoal

A dublagem é uma das funções do ator e está prevista na lei que regulamenta a profissão artística. Além da formação em Artes Cênicas, é indicado que os profissionais façam cursos específicos nessa área.

Essa trajetória é importante também por uma questão financeira: equipe e estúdio são pagos pelo tempo dedicado às gravações e precisam de alguém com experiência para a demanda.

Quem ressalta esse ponto é a atriz e dubladora gaúcha Silvana da Costa Alves, 56 anos, associada atuante no Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Rio Grande do Sul (Sated-RS). Ela ainda destaca a importância de se ter um profissional da Fonoaudiologia nesse processo.

— É como qualquer profissão. Não é uma coisa assim "ah, eu sei 'syncar' (sincronizar voz e imagem), vou lá e faço". Não. Eu preciso aprender técnica, interpretação, eu preciso aprender como cuidar do meu corpo. É ter paciência, convicção de que quer ir para essa área porque é uma área bem disputada, não só pelo número de pessoas hoje, e é uma área trabalhosa — resume.

Silvana entrou no mundo da voz ao gravar locuções, incentivada durante a graduação em Comunicação. Hoje, grande parte de seu portfólio profissional em dublagem é com jogos eletrônicos.

— Em jogos, recebemos o áudio e o texto. Não recebemos imagem porque, muitas vezes, eles ainda estão filmando ou finalizando. Às vezes, recebemos a filmagem no estúdio, com os atores todos cheios de sensores — conta a artista sobre o tipo de material que costuma chegar até ela.

Duas personagens ficaram mais marcadas na sua memória: Zara Ghufran, de BattleField 1, e Iden Versio, de Star Wars BattleFront.

De onde vêm as vozes

Ana Paula Schneider nasceu em Santa Cruz do Sul, mas morou em Vera Cruz até se mudar para Porto Alegre na juventude. Ana Paula Schneider / Arquivo Pessoal

Outra gaúcha também tem uma habilidade que parece "magia": a atriz e dubladora Ana Paula Schneider, 35 anos, consegue transitar entre vozes extremamente agudas e infantis e outras mais graves e maduras. Essa arte exige técnica vocal, aprendizado do teatro e trabalho com a musculatura facial.

Ana Paula, que também dá aulas na área, explica que a voz não depende só da garganta:

— Tem vários espaços dentro da gente. Às vezes, é um exercício que tu faz para um fundo de garganta vir. Às vezes, eu puxo para um exercício mais de emoções e caricatura na face. Por exemplo, quando eu fico muito feliz e abro meu olho, sorrio e falo sorrindo, é normal que a minha voz vá aumentar um tonzinho para o agudo. E quando eu falo com os dentes mais rangendo, a voz já vai se modificar para outra coisa.

Entre os trabalhos já feitos, ela dublou Mandy, participante amputada que aparece no reality show Largados e Pelados. Também foi a voz brasileira do personagem Shakipiyo, na série Gudetama (veja abaixo).

A artista esclarece que, em alguns casos, são feitos testes para definir o dublador de uma produção. Em outros, o cliente já chega com especificações. Há ainda situações em que os profissionais têm maior liberdade criativa para desenvolver o personagem a partir de sua fisionomia e da personalidade. Isso costuma acontecer principalmente nos trabalhos de voz original, ou seja, criados para personagens de desenhos brasileiros — muitas vezes, até antes da animação existir.

Atualmente, Ana Paula é a voz do Cebolinha bebê no desenho animado Vamos Brincar com a Turma da Mônica, e chegou a integrar a campanha O Amor é a Melhor Herança - Educação para as Crianças, com os conhecidos monstrinhos, da RBS TV.

A fama da dublagem brasileira

Embora não haja um ranking oficial na internet, a dublagem brasileira é frequentemente mencionada como uma das melhores do mundo.

Na avaliação de Wendel Bezerra, o público "sempre gostou, mas não sabia". Para ele, a internet, com fóruns e reportagens, ajudou a tornar a função conhecida.

— Os animes tiveram uma grande contribuição nisso porque era um público muito ativo na internet, que participava muito e queria conhecer os nomes e as caras dos dubladores — complementa.

Outro fator que contribuiu para esse reconhecimento foi a presença de artistas famosos em produções dubladas, o que ajudou a "quebrar preconceitos". Com os streamings, tornou-se possível medir o alcance e o tamanho do público das versões dubladas.

Para Ana Paula Schneider, o cuidado da dublagem brasileira em tornar o mais real e próximo do jeito brasileiro de se falar é o diferencial. A artista reforça que dublagem é uma ferramenta de acessibilidade.

Nesse mesmo sentido, Silvana da Costa Alves destaca o acolhimento que o público sente ao ouvir produções no próprio idioma. Segundo ela, a preocupação com a interpretação é o que permite que o público se envolva com as obras, um dos motivos para o sucesso da dublagem no país.

O desafio da Inteligência Artificial

A tecnologia aparece entre as melhorias e os desafios citados pelos dubladores entrevistados por Zero Hora.

Por um lado, como pontuam, o acesso a estúdios e à profissionalização foi facilitado. Ao mesmo tempo, a tecnologia permitiu estudar e treinar em casa, assim como fazer dublagens para diferentes Estados e até mesmo para fora do país. O aparato tecnológico também trouxe sistemas que auxiliam na edição de áudios.

Por outro lado, é também no domínio da tecnologia que apareceu a inteligência artificial (IA).

A problemática do uso de vozes sem autorização dos respectivos donos é levantada por Silvana. Ela sublinha: caso sejam replicadas apenas as mesmas vozes, o próprio mercado não terá lugar para novos profissionais.

Para Ana Paula, ainda que exista medo quanto ao futuro, um aspecto ainda falta à IA: a emoção humana.

Já na avaliação de Wendel, para o mercado dos grandes estúdios, ainda há um caminho a ser percorrido para que custo e tempo para clonar vozes se tornem mais acessíveis e práticos.

Indo para além da tecnologia, ele pontua o que considera o maior desafio da profissão: