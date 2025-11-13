Cultura e Lazer

Microfone e ação!
"A voz é uma das coisas menos importantes": como se tornar um dublador? Goku, Cebolinha e Zara Ghufran ensinam a arte

O paulista Wendel Bezerra e as gaúchas Ana Paula Schneider e Silvana da Costa Alves falam sobre a formação na profissão e os desafios do mercado

Isadora Garcia

