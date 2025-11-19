Daniel Radcliffe escreve carta para o ator que será Harry Potter em série: "Espero que você se divirta muito"

Daniel Radcliffe dando vida a Harry Potter (E) e o atual protagonista na nova adaptação (D). Warner Bros Pictures / Divulgação / HBO / Reprodução

O ator Daniel Radcliffe participou do programa Good Morning America e revelou que escreveu uma carta a Dominic McLaughlin, ator escalado para viver Harry Potter na nova série prevista para chegar à HBO em 2027.

Entre 2001 e 2011, Radcliffe viveu o personagem nos oito filmes da franquia do bruxinho criado pela escritora J.K. Rowling.

— Escrevi para Dominic e enviei uma carta a ele, e ele me respondeu com uma mensagem muito gentil —, revelou o veterano. — Não quero ser um fantasma na vida dessas crianças, mas só queria escrever para ele e dizer: "Espero que você se divirta muito, e até mais do que eu. Eu me diverti bastante, mas espero que você se divirta ainda mais" — continuou Radcliffe.

O artista contou ainda que realmente se divertia vivendo o personagem, e que se surpreende ao olhar para o passado:

— E eu me diverti mesmo. Vejo essas fotos dele com as outras crianças e dá vontade de abraçá-las. Elas parecem tão jovens. Eu olho para elas e penso: "Nossa, é incrível como eu fazia isso nessa idade". Mas também é incrivelmente doce, e espero que estejam se divertindo muito — finalizou.

Na nova série, que tem roteiro de Francesca Gardiner e direção de Mark Mylod, Dominic McLaughlin vai contracenar com Arabella Stanton, como Hermione, e Alastair Stout, como Ron.

Daniel Radcliffe e o sucesso da trama original

O trio mais famoso da saga: Rony, Hermione e Harry, nessa ordem, da esquerda para a direita. Warner / Divulgação

Daniel Radcliffe ficou mundialmente conhecido por interpretar Harry Potter na adaptação cinematográfica da série de livros de J.K. Rowling. Radcliffe assumiu o papel aos 11 anos e estrelou os oito filmes da franquia entre 2001 e 2011, tornando-se um dos atores mais reconhecidos de sua geração.

