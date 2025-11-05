Bairro histórico de Novo Hamburgo ganha empreendimento gastronômico e de lazer

Complexo gastronômico com opções de brinquedos para crianças, em Novo Hamburgo. Júlia Taube / Agência RBS

No coração de Hamburgo Velho, centro histórico e o bairro mais antigo da cidade de Novo Hamburgo, um curtume desativado há 15 anos deu espaço a um novo empreendimento gastronômico para o Vale do Sinos: o Gran Via Boulevard.

Com a proposta de unir boa comida ao lazer, o espaço reúne 10 restaurantes e uma área ao ar livre.

Leia Mais 39ª Festa das Rosas começa neste final de semana com previsão de reunir 150 mil pessoas; evento tem entrada gratuita

Entre as operações já em funcionamento e em fase de acabamento, estão: Oh Brüder Cafeteria, Óli Forno Originale – Pizzas, padaria, sanduíches de focaccia, Sabores do Mundo – Restaurante e Petiscaria, Milky Moo – Milkshake, Usina de Massas Express e Churras in Box.

— Eu e meu sócio sempre tivemos esse sonho. Já trabalhamos com gastronomia há algum tempo e via uma carência na região de algum espaço que pudesse unir gastronomia, entretenimento e lugar para vir com a família e trazer as crianças. Demos muita ênfase ao verde e à preservação das casas e de todo o patrimônio histórico que é muito rico nessa região — explica Eder Krummenauer, sócio do Gran Via Boulevard.

Espaço para a família

A ideia era criar um espaço ao ar livre e que contemplasse o bem-estar de adultos e crianças. Por isso, além da variedade de restaurantes, há diversidade em brinquedos para as crianças. E o que chama atenção, logo de longe, é o carrossel instalado no meio do empreendimento.

— O carrossel sempre foi um sonho do meu sócio. A gente costuma viajar para fora e, geralmente nas praças das cidades da Europa, tem muito disso. Pensamos que seria muito interessante trazer isso para a nossa cidade. Hoje o boulevard já é conhecido pelo carrossel — conta Krummenauer.

Carrossel foi instalado no meio do empreendimento. Júlia Taube / Agência RBS

Nos primeiros três meses de operação, o carrossel foi gratuito. Agora, para utilizar é preciso pagar valores entre R$ 10 e R$ 50.

As amigas Lidiane de Oliveira, 41, e Luana Barcellos, 33, levaram os filhos para brincar no espaço pela primeira vez e aproveitaram para fazer um lanche.

— Eu acho que é uma ótima opção para a gente vir com as crianças, até durante a semana. Nos traz a sensação de segurança e, claro, tem o atrativo para os pequenos. Antes de pensar na gente, sempre pensamos em atrativos para os nossos filhos. Aprovamos o lugar — avalia Lidiane.

Apreço arquitetônico e de valorização

Foram cerca de dois anos até que o sonho saísse do papel. O empreendimento recuperou a antiga área do Curtume Posada, que tem o prédio tombado pela Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo por sua importância cultural para a cidade.

Por isso, toda a característica arquitetônica foi mantida, com casarões históricos. As peças antigas do estabelecimento fazem parte da decoração, unindo história e modernidade.

— Foi um desafio, porque quando a gente trata de patrimônio histórico, existem muitas regras que precisam ser mantidas. Ao mesmo tempo, quando se trabalha com gastronomia, tem várias questões técnicas que precisamos adaptar nessas casas e nesses prédios. A gente conseguiu fazer um trabalho muito bem feito — finaliza Krummenauer.