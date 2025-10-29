Cultura e Lazer

Forjado em 1756
Notícia

Sino missioneiro em bronze será exibido na PUCRS; peça foi trazida ao Estado pelos portugueses como espólio de guerra

Originário da Redução de Santa Maria Maior, na Argentina, objeto histórico passou por processo de restauração em Porto Alegre

André Malinoski

