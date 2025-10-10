Cultura e Lazer

Do YouTube para a TV
RBS TV apresenta especial que conta a história do Pretinho Básico

Série que celebra os 18 anos do fenômeno da Atlântida foi dividida em dois episódios; o primeiro será exibido neste sábado (11)

Zero Hora

