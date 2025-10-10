RBS TV apresenta especial que conta a história do Pretinho Básico

O especial é apresentado por Alexandre Fetter. Sofia Siebige / Divulgação

Depois de somar mais de 1,9 milhão visualizações no YouTube, a série A história do Pretinho Básico contada pelo seu criador, a primeira produção original ATL TV, agora vira atração da RBS TV em dois episódios. O primeiro será exibido neste sábado (11), depois do Altas Horas, e o segundo no sábado que vem (18), no mesmo horário.

Celebrando os 18 anos do Pretinho Básico, atração que nasceu no rádio, conquistou o digital e hoje se conecta com milhões de ouvintes, espectadores e seguidores, o especial é apresentado por Alexandre Fetter, diretor artístico das rádios Atlântida e 102.3, comunicador, idealizador e âncora do programa, mesclando entrevistas e imagens exclusivas.

A produção revisita momentos históricos, bastidores inéditos e depoimentos emocionantes que ajudam a contar como um programa se tornou referência em entretenimento, tendo como marca a irreverência, a criatividade e a conexão com o público.

Com duas edições diárias, o PB é sucesso de audiência na Atlântida, com transmissão para mais de 12 emissoras e alcance em mais de 400 cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A história do Pretinho Básico contada pelo seu criador integra um projeto de 18 anos do Pretinho Básico que inclui ativações, eventos e experiências — um ecossistema criado para fortalecer a conexão com o público e ampliar o alcance das marcas parceiras.